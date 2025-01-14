Türk tiyatro ve dizi dünyasının sevilen isimlerinden Bedia Ener, 70 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, oğlu annesinin sosyal medya hesabından “Ben melek oldum” notuyla duyurdu. Ener’in vefat haberi sanat dünyasında ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı.

Bedia Ener kimdir?

Bedia Ener, “Yaprak Dökümü” dizisinde canlandırdığı Neyyir Hanım karakteriyle hafızalarda yer edinmişti. Ayrıca “Kırık Kanatlar”, “Bir Zamanlar Osmanlı”, “Ada Masalı” ve “Mahallenin Muhtarları” gibi önemli projelerde de rol aldı. Sadece oyunculuğuyla değil, başarılı bir seslendirme sanatçısı olarak da tanınıyordu. Ener, Harry Potter serisinde Profesör McGonagall karakterine Türkçe sesiyle hayat vermişti.

Eşi Çetin Öztep de acısını sosyal medya hesabından, “Aşkım melek oldu” sözleriyle paylaştı. Ener’in ölüm nedeni henüz açıklanmazken, sanat camiasından pek çok kişi taziye mesajları yayınladı.

15 Haziran 1954’te İstanbul’da doğan ve kariyerine 1968 yılında Bakırköy Halkevi’nde başlayan Bedia Ener, 1970 yılında Şehir Tiyatroları kadrosuna katıldı. Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncuları gibi topluluklarda çalışarak tiyatroda önemli başarılara imza attı. Ener, uzun yıllar boyunca tiyatro ve ekranlarda iz bırakan performanslarıyla Türk sanat tarihine adını yazdırdı.