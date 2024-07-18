Türk sinemasının efsanevi isimlerinden Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde beyin pıhtılaşması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Henüz bu sağlık sorununu atlatamayan usta oyuncu, bu kez akciğerinde görülen enfeksiyon nedeniyle yeniden yoğun bakımda.

Yoğun bakımdan çıkışı ertelendi

Doktorların yaptığı açıklamaya göre, Kadir İnanır’ın sağlık durumu stabil ancak henüz normal odaya alınması için yeterli iyileşme sağlanamadı. İnanır’ın durumu bir süre daha yoğun bakımda takip edilecek.