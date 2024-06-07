Uzun yıllara dayanan başarılı kariyeriyle gönüllerde taht kuran Bilginer, sevdiklerinin hazırladığı bu özel gecede duygusal anlar yaşadı.

Doğum günü kutlaması, ailesi ve yakın arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşti. Ünlü isimlerin de bulunduğu sürpriz partide, Bülent Şakrak, Efe Tuncer, Ozan Güven ve Kıvanç Kılınç gibi isimler yer aldı. Partinin en dikkat çeken anlarından biri ise Bülent Şakrak’ın sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi oldu. Şakrak, Bilginer’in doğum gününü "Yürümeye çalıştığım yolun mimarlarından, ustam Haluk Bilginer. İyi ki doğdun" sözleriyle kutladı.

Haluk Bilginer, sürpriz doğum günü partisinde yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: "Muhteşem bir şeydi. Hepinize çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz." Usta oyuncunun bu samimi ifadeleri, geceye katılan herkesin yüreğine dokundu.