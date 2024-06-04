Uzun süredir kanser tedavisi gören Karanfil, son olarak da entübe edilmişti. Acı haber, sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Karanfil için bugün bir tören düzenlenecek. Törenin ardından usta oyuncu son yolculuğuna uğurlanacak.

Karanfil, 70 yılı aşkın süredir sahnelerde ve beyazperdede unutulmaz karakterlere hayat verdi. Aşk-ı Memnu dizisindeki Şayeste rolüyle hafızalara kazınan Karanfil, Yeşilçam'ın efsanevi filmlerinde de rol aldı.

Karanfil'in vefatı sanat camiasında büyük üzüntüye yol açtı. Birçok oyuncu ve sanatçı, usta oyuncuya veda eden mesajlar paylaştı.

"Işığı sönmeyecek"

Usta oyuncunun ölüm haberini de menajeri verdi. Aslı İslamoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'i kaybettik. Türk sinema ve tiyatrosunun saygın isimlerinden, çok değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Sanat hayatı boyunca pek çok başarılı projede yer alan ve birçok ödüle layık görülen Fatma Karanfil, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda zarafeti, çalışkanlığı ve insanlığı ile de örnek alınan bir isimdi. Bu acı kaybın derin üzüntüsünü yaşarken, Fatma Karanfil'e Allah'tan rahmet diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Işığı hiç sönmeyecek, kalplerimizde ve sanat dünyasında daima parlayacaktır. Mekanın cennet olsun, değerli Fatma Karanfil. Tüm Sanat camiasına ve Kamuoyuna duyurulur" şeklinde konuştu.