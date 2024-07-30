Türk tiyatrosunun efsanevi ismi Kenan Işık için Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’nde düzenlenen anma töreni, sanat dünyasını ve sevenlerini bir araya getirdi. Tören, Işık’ın sanata olan katkılarını ve kişisel değerlerini anmak amacıyla gerçekleştirildi.

Törenin detayları

Sanatçı Kenan Işık’ın vefatının ardından düzenlenen anma töreni, Ali Düşenkalkar’ın sunuculuğunda başladı ve saygı duruşuyla devam etti. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Işık’ın Türk tiyatrosu ve televizyon dünyasında bıraktığı derin izlere dikkat çekti. Ersoy, “Kenan Işık, sadece sahnede sergilediği eserlerle değil, yönetmenlik, yazarlık ve televizyon programcılığı gibi alanlarda da eşsiz katkılarda bulunmuştur. Onun sanata olan aşkı, hepimize ilham kaynağı olmuştur” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Işık’ın sanat camiasındaki geniş etkisini vurgulayarak, “Kenan Işık, hem sahnede hem de kamera arkasında birçok başarılı çalışmaya imza atarak halkın sevgisini kazanmıştı. Oyunculuğun yanı sıra yönetmenliği, yazarlığı ve sunuculuğuyla da tanınmış bir isimdi” şeklinde konuştu. İmamoğlu, Işık’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevini de anımsatarak, sanatçının şehir için sunduğu katkılara vurgu yaptı.

Tiyatro dünyasının duayeninin anısı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kenan Işık’ın tiyatro sahnesindeki ve ekranlardaki başarılarının hafızalarda özel bir yer edindiğini belirtti. Karadağlı, “Kenan Işık, sadece yeteneğiyle değil, insanlığı ve samimiyetiyle de tanındı. 1996 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevini üstlenmiş ve bu süreçte pek çok ödül kazanmış bir isimdir” dedi.

Kenan Işık’ın ailesi adına konuşan oğlu Mehmet Işık, babasının iyi, adaletli ve merhametli bir insan olduğunu ifade etti. Mehmet Işık, babasının sanatıyla dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalıştığını ve tüm memleket için babalık görevini üstlendiğini belirtti. “Babamın sanatı, Anadolu ve Türk kültürünü yansıtarak insanımıza yol gösterdi. Onun hatırası ve bıraktığı eserler, hepimizin gönlünde yaşamaya devam edecek” dedi.

Son yolculuğuna uğurlanacak

Kenan Işık’ın cenazesi, törenin ardından helallik duasıyla birlikte sevenlerinin omzunda taşındı. Kültür ve sanat dünyasından birçok ismin katıldığı törende, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, oyuncu Zafer Algöz ve tiyatrocu Ahmet Yenilmez gibi isimler de yer aldı. Kenan Işık’ın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.