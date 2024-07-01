Çiğli Belediye Başkanlığı koltuğunu 31 Mart seçimleri sonrası Onur Emrah Yıldız'a devreden Utku Gümrükçü, orman yangınları konusundaki duyarlılığıyla gündeme geldi. Gümrükçü, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanlığı yarışında Hüsnü Bozkurt karşısında hayal kırıklığı yaşamasının ardından, bu sefer siyasetten uzak bir öneriyle kamuoyunun karşısına çıktı.

Gümrükçü, yangınlarda zarar gören alanların iyileştirilmesi için Çiğli'deki arıtma tesisinden çıkan çamurun kullanılabileceğini belirtti.

"O çamur yaraya merhem olur"

Utku Gümrükçü, "Güzel İzmirimizin ilçeleri başta olmak üzere, Türkiye’nin farklı noktalarında meydana gelen 44 yangın nedeniyle yaşanan kayıplar için derin üzüntü içindeyiz. Bu zor günlerde yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz," diyerek başladığı konuşmasında, yangın felaketlerinin çevre ve ekosistem üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti. Bu tür felaketlerin, daha sürdürülebilir ve koruyucu önlemler alınmasını gerektirdiğini vurgulayan Gümrükçü, çözüm önerisini şöyle açıkladı:

"Hem çevresel sorun, hem yüksek maliyet"

"Çiğli’deki arıtma tesisinden çıkan çamur bu konuda yardımcı olabilir. Halihazırda çamurun bertaraf edilmesi süreci, hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli bir sorun teşkil etmektedir. Şu anda, bu çamur Manisa’ya taşınarak tahliye edilmekte ve bu işlem, hem yüksek nakliye maliyetleri hem de çevresel etkiler nedeniyle sürdürülebilir bir çözüm sunmamaktadır. Ancak, bu çamurun içeriğinin mineral olarak zenginleştirilerek farklı alanlarda değerlendirilmesi mümkün olabilir. Özellikle, son dönemde artan orman yangınları sonucu zarar gören alanlarda bu çamurun kullanılabileceği bir yöntem geliştirilebilir. Çamurun, yangın sonrası tahrip olan topraklarda bir merhem olarak kullanılması, hem toprağın mineral ihtiyaçlarını karşılamakta hem de ekosistemin yeniden canlanmasına katkı sağlamaktadır.

"Bazalt gübresi toprağın mineral içeriğini zenginleştirir"

Bu yöntemin, Almanya’da I. Dünya Savaşı’ndan sonra zarar gören ormanlık alanlarda bazalt gübresi kullanılarak başarılı sonuçlar elde ettiği bilinmektedir. Almanya’daki bu uygulama, savaşın tahrip ettiği bölgelerde toprağın iyileştirilmesi ve yeniden yeşillendirilmesi amacıyla geniş çapta kullanılmıştır. Bazalt gübresi, toprağın mineral içeriğini zenginleştirerek bitki örtüsünün hızla geri dönmesine yardımcı olmuş, böylece ekosistemlerin doğal dengesini yeniden kazanmasını sağlamıştır. Bu tarihi uygulama, günümüzde de benzer felaketlerle karşılaşan bölgeler için önemli bir örnek teşkil etmektedir. Atık çamurunu bazalt tozu ile karıştırarak oluşturabileceğimiz güçlü gübre yangın bölgelerine uygulanabilir."

Atık çamurunu bazalt tozu ile karıştırarak oluşturabileceğimiz güçlü gübre yangın bölgelerine uygulanabilir. Bu yöntemin faydaları şu şekilde özetlenebilir:

1. Toprak İyileştirme: Çamurun içerdiği ve içereceği mineraller, yangın sonrası toprakta eksilen besin maddelerinin yerine konmasına yardımcı olur. Bu, bitki örtüsünün hızla geri dönmesini ve doğal dengenin sağlanmasını sağlar.

2. Erozyonun Önlenmesi: Yangın sonrası açık kalan toprak yüzeyleri erozyona açıktır. Çamur uygulaması, toprağın yüzeyini kaplayarak erozyon riskini azaltır.

3. Sürdürülebilir Bertaraf: Çamurun bu şekilde değerlendirilmesi, Manisa’ya taşınma maliyetlerini ve çevresel etkileri ortadan kaldırarak daha sürdürülebilir bir çözüm sunar.

4. Ekosistem Desteği: Yangın sonrası ekosistemin hızlı bir şekilde toparlanması, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunmasına yardımcı olur."