İzmir'de Alev Akın tarafından kurulan Ütopya Bilim/Sanat Danışmanlığı Atölyesi, 12. yıl geleneksel yılsonu gösterileri ile sanat ve müzik severlere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlikler, 5-7 Haziran tarihleri arasında düzenlendi ve üç gün boyunca öğrencilerin başarılı performanslarına sahne oldu.

Görsel sanatlar sergisi ile başladı

5 Haziran'da, görsel sanatlar öğrencileri eserlerini sergileyerek etkinliklerin açılışını yaptı. Öğrenciler, sergilerinin kurdelesini kendi elleriyle keserek, hazırladıkları resim ve çalışmalarla velilerini gururlandırdı.

Müzik performansları büyüledi

6 ve 7 Haziran'da ise müzik öğrencileri sahne aldı. Piyano, melodika ve gitar gibi enstrümanları başarıyla çalan öğrenciler, performanslarıyla izleyicileri etkiledi. Ayrıca, Orff-Schulwerk dans gösterileri ile müzik ve dansın uyumunu sergilediler. Dinletilerde kajon ve kabak kemane gibi farklı enstrümanlar da tanıtıldı.

Sunuculuk görevini İrem Akay üstlendi

Gösterilerin sunuculuğunu, hem gitar hem de piyano öğrencisi olan İrem Akay üstlendi. Akay, sahnedeki yeteneği ve enerjisi ile etkinliğe ayrı bir renk kattı. Öğrencilerin yıl boyunca süren çalışmalarının meyvelerini topladığı bu etkinliklerde, heyecan ve mutluluk dolu anlar yaşandı.

Öğrencilerin büyük coşkusu

Etkinliklerin sonunda yapılan belge töreni ve toplu fotoğraf çekimi, unutulmaz anlar arasında yer aldı. Öğrenciler, gelecek yılın gösterileri için şimdiden büyük bir heyecan duyduklarını belirtti. Alev Akın, öğrencilerini tebrik ederken, velilere de destekleri için teşekkür etti. Veliler, çok nezih bir ortamda gerçekleşen bu gösterilerden memnuniyetle ayrıldı.

Gelecek yıl için sabırsızlanıyorlar

Ütopya Bilim/Sanat Atölyesi'nin yılsonu gösterileri, öğrencilerin yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu, sanatı ve müziği bir araya getiren unutulmaz bir etkinlik oldu. Öğrenciler, başarılarının ve yeteneklerinin ön plana çıkarılması, her yaştan ve tecrübeden bireyin teşvik edilmesi gerektiği mesajını bir kez daha vurguladı. Gelecek yılın gösterileri için şimdiden hazırlık yapmaya başlayan öğrenciler, izleyicilere daha da etkileyici performanslar sunmayı hedefliyor.