Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne kayıt için son tarih 31 Ocak’ta sona erdi. Peki, süreci kaçıranlar için ceza var mı? Vergi avantajını kaybetmemek için hangi adımlar atılmalı?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) kayıt süresi 31 Ocak itibarıyla tamamlandı. TTB siparişi için kayıt yaptıran ve ödemesini gerçekleştiren araç sayısı 2 milyonu aştı. Türkiye genelindeki 12 bin akaryakıt istasyonu da gerekli sistem işlemlerini tamamlayarak montaj sürecine başladı. Ancak kayıt tarihini kaçıranlar, cezaların olup olmadığını ve sistemin zorunluluğunu merak ediyor.

UTTS’ye kayıt olmayanlar için ceza var mı?

UTTS’ye kayıt yaptıran araç sahipleri, montaj işlemlerini 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlayabilecek. Ancak bu sürenin sonunda sistemde kaydı olmayan taşıtlar, akaryakıt satış fişlerini gider beyanında kullanamayacak ve vergi indirimlerinden faydalanamayacak.

Ayrıca kayıt ve montaj işlemlerini tamamlamayanlara, mükellefiyet durumlarına göre 7 bin TL ile 28 bin TL arasında özel usulsüzlük cezası uygulanabilecek.

Akaryakıt istasyonları da sürece dâhil edilerek denetleniyor. Gerekli donanım kurulumlarını zamanında tamamlamayan istasyonlar, her ihlal tespitinde para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen UTTS, kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek ve usulsüz fatura kullanımı nedeniyle oluşan vergi kaybını önlemek amacıyla oluşturuldu.