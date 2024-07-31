Sosyal medyada hızla yayılan ve hemen yalanlanan "Uyku apnesi hastalarına ehliyet verilmeyecek!" iddiaları, uyku apnesi hastalığıyla ilgili bilgileri yeniden gündeme getirdi. Bu yazıda uyku apnesinin ne olduğunu ve nasıl tedavi edilebileceğini ayrıntılı olarak ele alıyoruz.

Uyku apnesi nedir?

Uyku apnesi, uyku sırasında üst solunum yolunda oluşan tıkanıklıklar nedeniyle solunumun en az 10 saniye süreyle durması olarak tanımlanır. Bu durum, kandaki oksijen seviyesinin azalmasına ve kişinin uykusunun kalitesizleşmesine yol açar. Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mücahit Altınışık, bu durumun uyku esnasında yaşanan ciddi sağlık problemlerinden biri olduğunu belirtiyor.

Uyku apnesi belirtileri nelerdir?

Uyku apnesinin yaygın belirtileri arasında şunlar bulunur:

Sürekli Uyku Hali: Gün boyunca aşırı yorgunluk ve uyuma isteği.

Gün boyunca aşırı yorgunluk ve uyuma isteği. Sesli Horlama: Etraftakileri uyandıracak kadar yüksek horlama sesleri.

Etraftakileri uyandıracak kadar yüksek horlama sesleri. Sık Uyanma: Gece boyunca sık sık uyanma ve uyku bölünmeleri.

Gece boyunca sık sık uyanma ve uyku bölünmeleri. Sinirli Davranışlar: Durduk yere sinirlilik ve tartışma eğilimi.

Durduk yere sinirlilik ve tartışma eğilimi. Baş Ağrıları ve Kas Ağrıları: Sürekli baş ağrıları, çene sıkma ve kas ağrıları.

Sürekli baş ağrıları, çene sıkma ve kas ağrıları. Depresyon: Artan depresyon belirtileri ve ruhsal bozukluklar.

Artan depresyon belirtileri ve ruhsal bozukluklar. Yeme Alışkanlıkları: Her zamankinden fazla yemek yeme isteği.

Her zamankinden fazla yemek yeme isteği. Performans Düşüşü: Çalışma verimliliğinde belirgin azalma.

Uyku apnesi tedavisi nasıl yapılır?

Uyku apnesinin tedavisi, genellikle yaşam tarzı değişiklikleri ve medikal tedavi kombinasyonunu içerir:

Kilo Kontrolü: Fazla kilo, uyku apnesinin başlıca nedenlerinden biridir. Kilo verme, horlamayı azaltabilir ve apne belirtilerini hafifletebilir.

Fazla kilo, uyku apnesinin başlıca nedenlerinden biridir. Kilo verme, horlamayı azaltabilir ve apne belirtilerini hafifletebilir. Yorgunluk Yönetimi: Yoğun ve yorgun bir günün ardından uykuya geçmeden önce bir süre dinlenmek, kasların gevşemesini ve horlamayı önleyebilir.

Yoğun ve yorgun bir günün ardından uykuya geçmeden önce bir süre dinlenmek, kasların gevşemesini ve horlamayı önleyebilir. Yatmadan Önce Beslenme: Geç saatte yemek yemek uyku apnesini kötüleştirebilir. Yatmadan 4-5 saat önce yemek yemeye özen gösterilmelidir. Ayrıca gece boyunca tatlı, meyve ve gazlı içeceklerden kaçınılmalıdır.

Geç saatte yemek yemek uyku apnesini kötüleştirebilir. Yatmadan 4-5 saat önce yemek yemeye özen gösterilmelidir. Ayrıca gece boyunca tatlı, meyve ve gazlı içeceklerden kaçınılmalıdır. Uygun Yastık Seçimi: Uyku pozisyonu da önemlidir. Sırt üstü yatıldığında horlama artıyorsa yan yatmak daha iyi olabilir. Yan yatma alışkanlığı kazanmak için eski bir yöntem olan pijamaya tenis topu dikmek etkili olabilir.

Uyku pozisyonu da önemlidir. Sırt üstü yatıldığında horlama artıyorsa yan yatmak daha iyi olabilir. Yan yatma alışkanlığı kazanmak için eski bir yöntem olan pijamaya tenis topu dikmek etkili olabilir. Burun ve Boğaz Sağlığı: Burun ve boğazda tıkanıklığa neden olan durumlar (örneğin, burun kıkırdak eğriliği, burun polipleri) tedavi edilmelidir. Küçük cerrahiler solunum yolunu açarak uyku kalitesini artırabilir.