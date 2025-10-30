Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun yer aldığı “Uykucu” filmi sinemaseverlerle buluştu. 29 Ekim’de vizyona giren film, gizem dolu hikayesiyle dikkat çekiyor. Peki Uykucu filmi nereden izlenir, Netflix’te var mı, dijital platformlarda yayınlanacak mı?

Uykucu filmi vizyona girdi!

29 Ekim’de vizyona giren Uykucu filmi, beyaz perdede gösterime girdiği andan itibaren büyük ilgi gördü. Yönetmen koltuğunda Can Ulkay’ın oturduğu film, gizli bir örgütün karanlık dünyasında geçen dramatik ve aksiyon dolu hikayesiyle dikkat çekiyor.

Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak bilet fiyatı 120 TL olarak sabitlendi. Bu da filmi, 29 Ekim haftasında en çok izlenen yapımlar arasına taşıdı.

Uykucu filmi nereden izlenir?

Uykucu filmi şu anda yalnızca sinema salonlarında izlenebilmektedir. Türkiye genelindeki sinemalarda gösterimde olan yapım, henüz dijital platformlarda yer almıyor.

Filmi izlemek isteyen seyirciler, sinema gişelerinden veya online bilet satış sitelerinden bilet alarak beyaz perdede HD kalitede izleyebilirler.

Uykucu filmi Netflix’te var mı?

Uykucu filmi henüz hiçbir dijital platformda yer almıyor. Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video veya Max gibi dijital yayın servislerinde filmin yayınlanacağına dair resmî bir bilgi bulunmuyor.

Vizyon süreci tamamlandıktan sonra film için dijital platformlarla anlaşma yapılması bekleniyor. Ancak şu anda sadece sinemalarda izlenebilmektedir.

Uykucu filmi konusu ne?

Film, karanlık bir örgüt adına çalışan tetikçi Ferman ile örgütün hedefi olan gizemli kadın Saye’nin yollarının kesişmesini konu alıyor.

Ferman, eski ajanları ortadan kaldırmakla görevliyken Saye ile karşılaşınca hem kendi geçmişiyle hem de vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

Sadakat, ihanet ve kimlik temalarını işleyen film, izleyicisini psikolojik gerilim ve aksiyonun iç içe geçtiği bir atmosfere sürüklüyor.

Uykucu filmi oyuncuları kimler

Çağatay Ulusoy – Ferman

– Ferman Elçin Sangu – Saye

– Saye Barış Falay

Ferit Kaya

Musa Uzunlar

Tamer Levent

Cengiz Bozkurt

Hüseyin Avni Danyal

Yönetmen: Can Ulkay

Senaryo: Kubilay Tat

Yapımcı: Polat Yağcı – Poll Films

Uykucu filmi kaç saat ve yaş sınırı var mı?

Süre: 123 dakika (2 saat 3 dakika)

123 dakika (2 saat 3 dakika) Tür: Aksiyon, dram, suç

Aksiyon, dram, suç Yaş sınırı: 13 yaş ve üzeri

Film boyunca aksiyon, duygusal sahneler ve yüksek tempolu gerilim unsurları dikkat çekiyor.

Uykucu filmi full HD izlenebilir mi?

Uykucu filmi şu anda sadece sinemalarda tam HD kalitede izlenebiliyor.

Henüz “full HD tek parça” olarak dijital platformlara yüklenmemiştir.

Filmin dijital sürümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştır.