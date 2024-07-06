Yeterince uyku uyumamak, aşırı yeme ve daha fazla uykusuzluk döngüsüne yol açabilir. Ancak sağlıklı beslenme ile uyku sorunlarının düzelmesi de mümkün olabilir.

Gece Mesailerinin Zorluğu

Tania Whalen, Melbourne'de itfaiye sevk görevlisi olarak çalışıyor. Uzun gece mesailerinde uykusuz kalmamak için sık sık atıştırmalıklarla kendini uyanık tutmaya çalışıyordu. Yanında genellikle küçük kekler, bisküviler bulunduruyor ve itfaiye binasındaki cips, çikolata dolu otomatı sık sık kullanıyordu. Bu sağlıksız alışkanlıkları kilo almasına sebep oluyordu, ancak direnmek kolay değildi.

Uykusuzluğun Beyin ve Vücut Üzerindeki Etkileri

California Üniversitesi Uyku Bilimi Merkezi Başkanı Profesör Matthew Walker, uykusuzluğun beyin ve vücutta şeytani değişimlere yol açarak aşırı yemeyi ve kilo almayı tetiklediğini belirtiyor. Uyku, iştahı kontrol eden leptin ve grelin hormonlarını etkiliyor. Leptin, doygunluk sinyali verirken grelin iştahı artırıyor. Uykusuz kaldığımızda leptin düşerken grelin yükseliyor, bu da aşırı yeme isteği doğuruyor.

Gece Mesaisi ve Sağlıksız Beslenme

Uykusuzluk sadece ne kadar yediğimizi değil, ne tür yiyecekler tükettiğimizi de etkiliyor. Walker'ın araştırması, uykusuz kaldığımızda şekerli, tuzlu ve karbonhidrat ağırlıklı gıdalara yöneldiğimizi gösteriyor. Gece mesaisi yapanlar sık sık sağlıksız atıştırmalıklara yöneliyor, bu da kilo alma, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı riskini artırıyor.

Sağlıklı Beslenme ile Daha İyi Uyku

Melbourne Monash Üniversitesi'nden Doçent Dr. Maxine Bonham, vücudumuzun düzenli bir 24 saatlik ritme sahip olduğunu belirtiyor. Gündüz yemek yemeli, gece uyumalıyız. Gece çalıştığımızda vücudumuz bu ritmi bozar ve bu da sindirim sorunlarına yol açar. Bonham ve ekibi, gece çalışanların sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmesi için bir deney yaptı. Tania Whalen, deneyde haftada iki gün 600 kalori tüketti. Zor olmasına rağmen bu programı uyguladı ve olumlu sonuçlar aldı. Kilo verdi, enerjisi arttı ve uyku kalitesi iyileşti.

İyi Uyku İçin Beslenme Önerileri

New Yorklu uyku araştırmacısı Dr. Marie-Pierre St-Onge, akşamları melatonin üreten triptofan içeren yiyeceklerin uyku kalitesini artırabileceğini belirtiyor. Balık, kuruyemiş ve çekirdekler bu aminoasidi içerir. Ayrıca, domates, vişne ve kivi gibi bazı yiyecekler de melatonin içerir ve uyku süresini artırabilir. Şekerli yiyeceklerden ve kafeinden kaçınmak da uyku kalitesini artırabilir.

Uyku ve beslenme üzerine yapılan çalışmalar hala sınırlı olsa da, sağlıklı beslenmenin iyi bir uyku düzeni için önemli olduğu giderek daha fazla kabul görüyor.