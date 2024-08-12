2023 yılında Türkiye genelinde 53 bin 570 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 3 bin 593 kişi hayatını kaybetti, 105 bin kişi yaralandı. Yaz dönemi ve turizm sezonuyla birlikte, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin karıştığı kazalarda artış gözlemleniyor.

Uykusuzluk ve dikkatsizlik kazaları tetikliyor

Kara Yolları Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Genel Başkanı Vedat Şahin, otobüs kazalarının en önemli sebeplerinin başında uykusuzluk ve yorgunluk geldiğini belirterek, sürücülerin uzun yolda dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Şahin, otobüslerin hız sınırlamalarına dikkat edilmediğini ve genellikle 90 km/saat hız sınırının aşıldığını ifade etti.

Sürücülerin dikkat etmesi gerekenler

Sürücülerin, yola çıkmadan önce yediklerine de dikkat etmeleri gerektiğini kaydeden Şahin, tatlı ve karbonhidrat içeren gıdalardan kaçınılmasını önerdi. "Yol hipnozu" adı verilen duruma da dikkat çeken Şahin, bu durumun refleksleri zayıflattığını ve kaza riskini artırdığını söyledi.

Dinlenme sürelerinin önemi

Uzun yola çıkmadan önce şoförlerin yeterince dinlenmesi, eğitimli olmaları ve çalışma sürelerine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Şahin, ayrıca mola sürelerinin etkin kullanılmasını vurguladı. "Sürücüler her 4,5 saatte bir 45 dakika mola vermeli ve bu süreyi oturarak değil hareket ederek geçirmelidir." dedi.

Yetkililere öneriler

Şahin, yetkililere de denetimlerin artırılması ve cezaların caydırıcı olması gerektiğini ileterek, otobüslerde emniyet kemerinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi. "Yolcuların emniyet kemeri takması sağlanmalı; otomobillerde olduğu gibi üç noktalı kemer sistemleri kurulmalıdır." şeklinde konuştu.