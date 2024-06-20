Uyku sırasında aniden sarsılma veya düşme hissi, birçok insanın zaman zaman deneyimlediği ve oldukça rahatsız edici olabilen bir fenomendir. İşte bu hissin arkasındaki nedenler!

Uyku geçişleri arasında yaşanıyor

Uyku sırasında istemsiz kas hareketi olgusuna uyku miyoklonusu veya hipnik miyoklonus denir. Bu, bir uyku aşamasından diğerine geçiş sırasında meydana gelir ve genellikle uykuya dalma aşamasında ortaya çıkar. Bu istemsiz kas hareketleri hipnagojik sıçramalar olarak da bilinir ve genellikle ilk uykuya dalarken veya hafif uyku aşamasında yaşanır.

Beynin kaslara mesaj göndermesi

Bir teoriye göre, uykuya dalma aşaması beynin hafif bir uyanıklık olarak yorumlanabileceği kadar hafiftir. Beyin, kasların hareket etmediğini fark eder ve bu durumda kaslara bir mesaj gönderir. Bu mesaj, kasları uyandırmak veya koruma aracı olarak aktif tutmak içindir. Nörotransmiterler kas hücrelerine bağlanarak sinir hücrelerinden mesaj taşır ve kasların hareket etmesine neden olur.

Uyku sırasında düşme hissini ne tetikler?

Araştırmalara göre, tetikleyicileri azaltmak uyku kalitenizi iyileştirir ve bu tür hareketlerin sıklığını azaltır. Uyku sağlığınızı iyileştirmek için şu tetikleyicileri azaltmaya çalışabilirsiniz:

Stres : Stres, zihninizi hızla çalıştırmaya devam edebilir ve uyku döngünüzü etkileyebilir. Stres seviyenizi azaltmak, daha dinlendirici bir uyku sağlar.

: Stres, zihninizi hızla çalıştırmaya devam edebilir ve uyku döngünüzü etkileyebilir. Stres seviyenizi azaltmak, daha dinlendirici bir uyku sağlar. Kafein : Çok fazla kafein tüketmek, kas seğirmesine ve uyku döngülerinizin bozulmasına neden olabilir.

: Çok fazla kafein tüketmek, kas seğirmesine ve uyku döngülerinizin bozulmasına neden olabilir. Uyku eksikliği: Yeterli uyku almamak, uyku döngünüzü etkileyebilir ve uyku miyoklonusu yaşama olasılığınızı artırabilir.

Uyku sırasında düşme hissi nasıl azaltılır?

Rahatlama teknikleri uygulamak, düzenli bir uyku rutini oluşturmak ve yatmadan önce kafein ve alkol tüketimini sınırlamak bu hissi azaltabilir. Yatmadan önce meditasyon veya derin nefes egzersizleri yapmak da yardımcı olabilir.

Bu belirtileri sık sık yaşıyorsanız, bir sağlık profesyoneline danışmak faydalı olabilir. Uyku hijyenine dikkat ederek ve düzenli bir uyku rutini oluşturarak daha kaliteli bir uyku elde edebilirsiniz​