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Şahsın kullandığı araç ve kaçtığı güzergah üzerinde yapılan aramalarda; 2 parça halinde toplam 1 Kilo 10 gram skunk maddesi ele geçirildi. İ.A.'nın yapılan sorgulamasında uyuşturucu madde ticaretinden arandığı da tespit edildi.

Narkotik ekipleri tarafından amansızca takip edilen şüphelinin aracı, İzmir'in Torbalı ilçesi sınırları içerisinde durduruldu. Araçtan inerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, narkotik ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek takibe aldıkları İ.A. (51) idaresindeki araca Germencik ilçesinde 'dur' ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp aracı ekiplerin üzerine süren şüpheli, önce ters istikametten kaçmaya başladıktan sonra Aydın-İzmir Otoyolu 'na girerek kaçış girişiminde bulundu.

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