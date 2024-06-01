Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Germencik ilçesi sınırlarındaki otobanın Germencik Gişeler bölgesinde yol kontrolü yapıldı. Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde arama köpeğiyle birlikte çalışma yürüttü.

Operasyon sırasında, uyuşturucu madde arama köpeğinin tepki verdiği bir minibüs içerisinde bulunan H.A. (25) isimli şahsın çantası detaylı bir şekilde arandı. Yapılan aramada, şampuan kutusuna folyoya sarılı şekilde gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma tarafından yakalanan H.A. gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.