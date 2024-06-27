Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 'Narkoçelik-24' operasyonları kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Adıyaman, Ağrı, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, İstanbul, Aydın, Erzurum, Ankara, Van, Mersin, Kırklareli ve Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonlarda 83 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısı yakalandı, yakalanan şüphelilerden 28'i tutuklandı, 17'sine adli kontrol kararı verildi, 5'inin işlemleri sürüyor.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler

Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramalarda ele geçirilen maddeler: 13 bin adet uyuşturucu hap, 10 milyon 995 bin kök kenevir ve kök skunk, 911 kilogram uyuşturucu madde.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

Operasyonları gerçekleştiren kamu görevlilerini tebrik eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz."