İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” soruşturması, Türkiye magazin ve sosyal medya dünyasında gündem yaratmıştı. Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu raporları neticesinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildikten sonra ağlayarak tepki gösterdi.

Soruşturma ve test sonuçları

8 Ekim 2025 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında, Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım hakkında kan, idrar ve saç örnekleri alındı. Adli Tıp Kurumu raporları sonucunda, bu isimlerin uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Diğer kişilerden alınan örneklerde ise herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

Polat’ın açıklaması

Dilan Polat, test sonuçlarının açıklanmasının ardından duygusal bir tepki gösterdi:

"Benim kanımda çıkabilecek tek şey, yeşil reçeteyle aldığım ilaçlarım."

Dilan Polat kimdir?

1990 İstanbul doğumlu olan Dilan Polat, sosyal medya ve iş dünyasında dikkat çeken simalardan biri. Kariyerine güzellik uzmanı olarak başlayan Polat, kendi adını taşıyan güzellik merkezini kurarak sektörde adını duyurdu. Kozmetik, bakım ve medikal estetik alanlarında Türkiye çapında geniş bir ağ oluşturdu.

Polat, eşi Engin Polat ile birlikte yürüttüğü ticari faaliyetlerle önemli bir servet elde etti. 2023 yılında kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Sosyal medya fenomeni olarak milyonlarca takipçiye sahip Polat, Türkiye’deki “fenomen ekonomisi” tartışmalarının da merkezinde yer alıyor.