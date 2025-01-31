Özellikle toplu yaşam alanlarının yaygınlaşması ve kış aylarında kapalı ortamlarda geçirilen sürenin artması, uyuz hastalığının hızla yayılmasına neden oluyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Melih Akyol, konuyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Akyol’a göre, koğuşlar, hastaneler, yurtlar ve mağazalardaki kıyafet denemeleri bile uyuzun yayılmasına zemin hazırlıyor.

Uyuzun en temel belirtisi ne?

Uyuz hastalığı, ‘Sarcoptes scabiei’ adlı parazitin neden olduğu bulaşıcı bir cilt hastalığı. Şiddetli gece kaşıntıları, hastalığın en belirgin belirtisi olarak öne çıkıyor. Ayrıca, parmak araları, bilekler, göbek çevresi ve genital bölgelerde döküntü ve kızarıklıklar görülebiliyor.

Prof. Dr. Akyol, “Uyuz hastalığı oldukça huzursuz edici bir kaşıntıya yol açar. Deride kaşıma izleri ve kızarıklıklarla kendini gösterir” diyerek belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Temas eden herkes tedavi olmalı!

Uyuzun kontrol altına alınabilmesi için sadece hastaların değil, temas eden herkesin tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen Akyol, “Kaşıntısı olmasa bile aile bireyleri mutlaka tedavi edilmeli” dedi.

Özellikle deprem ve göç dalgaları sonrası artan toplu yaşam alanları, uyuz vakalarının mevsim fark etmeksizin yayılmasına yol açıyor.