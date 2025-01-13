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Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken senaryosuyla Uzak Şehir, bu akşam ekranlarda olacak ve heyecan kaldığı yerden devam edecek.

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir , yeni yıl haftasında yayın yapmamıştı. Ancak merakla beklenen yeni bölüm , 13 Ocak Pazartesi günü 20.00’de izleyicileriyle buluşuyor.

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