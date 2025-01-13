Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, yeni yıl haftasında yayın yapmamıştı. Ancak merakla beklenen yeni bölüm, 13 Ocak Pazartesi günü 20.00’de izleyicileriyle buluşuyor.
Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken senaryosuyla Uzak Şehir, bu akşam ekranlarda olacak ve heyecan kaldığı yerden devam edecek.
Kanal D 13 Ocak yayın akışı:
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Arka Sokaklar
03:00 Zalim İstanbul
04:30 Kuzey Güney
Kaynak: HABER MERKEZİ