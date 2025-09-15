Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir dizisi, 28. bölümüyle sezon finali yapmasının ardından 2. sezon ilk bölümüyle 15 Eylül 2025 Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşacak. Dizinin geçen bölümünde Kaya ve Nadim’in yaşadığı trafik kazası izleyicilerin dikkatini çekmişti.

Yeni sezon ilk bölümde neler yaşanacak?

Cihan ve Alya, tüm engellere rağmen aşklarını koruyarak konağa geri döner. Ancak Alya’nın Kanada’ya gitmemesi, Sadakat’in gözünde felaketin başlangıcıdır. Sadakat, bu aşkın önünü kesmek için elinden geleni yaparken, Cihan da annesine karşı gardını alır.

Mine, öfkesinin etkisiyle Alya’ya yönelir ve planladığı hamlenin bedelini öngöremeden ödeyecektir. Öte yandan Şahin ve Nare’nin gizlice evlenmesi, Albora ailesinde sarsıcı bir gelişme yaratır. Cihan, Nare’nin bilmediği bir gerçeği ortaya döker: “Boran’ın katili Ecmel!”

Ecmel ise özgürlüğün tadını çıkarırken Albora ailesi üzerinde baskı kurmaya devam eder. Aile içindeki kaosu fırsata çeviren Ecmel’in her hamlesi, onu Cihan’la yeniden karşı karşıya getirir.

Yeni sezon oyuncu kadrosu

Ozan Akbaba

Sinem Ünsal

Gonca Cilasun

Müfit Kayacan

Alper Çankaya

Ferit Kaya

Atakan Özkaya

Sahra Şaş

Mine Kılıç

Dilin Döğer

Nazmi Kırık

İlkay Kayku

Sinan Demirer

Banu Fotocan

Mehmet Polat

Barış Yalçın

Burak Şafak

Yaren Güldiken

Kuzey Gezer

Senaryoyu Gülizar Irmak kaleme aldı, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor.

Yayın Detayları

Kanal: Kanal D

Yayın günü: Pazartesi

Tarih: 15 Eylül 2025

Bölüm: 29 (2. sezon ilk bölüm)