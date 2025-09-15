Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir dizisi, 28. bölümüyle sezon finali yapmasının ardından 2. sezon ilk bölümüyle 15 Eylül 2025 Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşacak. Dizinin geçen bölümünde Kaya ve Nadim’in yaşadığı trafik kazası izleyicilerin dikkatini çekmişti.
Yeni sezon ilk bölümde neler yaşanacak?
Cihan ve Alya, tüm engellere rağmen aşklarını koruyarak konağa geri döner. Ancak Alya’nın Kanada’ya gitmemesi, Sadakat’in gözünde felaketin başlangıcıdır. Sadakat, bu aşkın önünü kesmek için elinden geleni yaparken, Cihan da annesine karşı gardını alır.
Mine, öfkesinin etkisiyle Alya’ya yönelir ve planladığı hamlenin bedelini öngöremeden ödeyecektir. Öte yandan Şahin ve Nare’nin gizlice evlenmesi, Albora ailesinde sarsıcı bir gelişme yaratır. Cihan, Nare’nin bilmediği bir gerçeği ortaya döker: “Boran’ın katili Ecmel!”
Ecmel ise özgürlüğün tadını çıkarırken Albora ailesi üzerinde baskı kurmaya devam eder. Aile içindeki kaosu fırsata çeviren Ecmel’in her hamlesi, onu Cihan’la yeniden karşı karşıya getirir.
Yeni sezon oyuncu kadrosu
-
Ozan Akbaba
-
Sinem Ünsal
-
Gonca Cilasun
-
Müfit Kayacan
-
Alper Çankaya
-
Ferit Kaya
-
Atakan Özkaya
-
Sahra Şaş
-
Mine Kılıç
-
Dilin Döğer
-
Nazmi Kırık
-
İlkay Kayku
-
Sinan Demirer
-
Banu Fotocan
-
Mehmet Polat
-
Barış Yalçın
-
Burak Şafak
-
Yaren Güldiken
-
Kuzey Gezer
Senaryoyu Gülizar Irmak kaleme aldı, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor.
Yayın Detayları
-
Kanal: Kanal D
-
Yayın günü: Pazartesi
-
Tarih: 15 Eylül 2025
-
Bölüm: 29 (2. sezon ilk bölüm)