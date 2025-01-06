Yılbaşı Tatili Nedeniyle Yayın Gecikti

Kanal D ekranlarında her hafta pazartesi günü yayınlanan Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü, bu akşam (6 Ocak 2025) ekrana gelmeyecek. Dizinin yayın akışında yer almayan yeni bölüm, izleyiciler tarafından büyük bir merakla sorgulandı. Birçok izleyici, dizinin sona erdiği yönünde sosyal medyada spekülasyonlar yaptı. Ancak, yapılan açıklamalarda Uzak Şehir dizisinin sadece yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmadığı açıklandı.

Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Dizinin bu haftaki bölümü yayınlanmayacakken, önceki hafta yayınlanan 8. bölümün tekrarının ekranda olacağı belirtildi. İzleyiciler ise yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalarına devam ediyor. Kanal D’nin açıklamalarına göre, dizinin yeni bölümü 13 Ocak 2025 Pazartesi günü izleyicilerle buluşacak.

Yılbaşı Tatili Nedeniyle Çekimler Ara Verdi

Uzak Şehir dizisinin yayınlanmaması, yılbaşı tatili dolayısıyla oyuncuların tatile çıkması ve dizilerin yeni bölümlerinin çekilememesiyle ilişkilendiriliyor. Yılbaşı haftasında setlerin tatil edilmesi nedeniyle, kanal genellikle dizilere bir hafta ara vermeyi tercih ediyor. Kanal D, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmamış olsa da, bu tatilin dizinin yayın takviminde aksamalara yol açtığı düşünülüyor.