Kanal D'nin beğenilen dizisi Uzak Şehir’e sürpriz bir karakter ekleniyor. Geçen sezon Gaddar dizisiyle adından söz ettiren Anıl İlter, dizide Doktor Uğur karakterine hayat verecek. Kanada’dan gelen ve dizinin başrolü Cihan Albora (Ozan Akbaba) ile rekabet içine girecek olan Doktor Uğur'un, hikayeye önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Dizinin konusu

Uzak Şehir, Alya Albora'nın (Sinem Ünsal) vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için Kanada’dan Mardin’e gelmesiyle başlar. Alya, beş yaşındaki oğlu ve eşinin cenazesiyle birlikte Albora topraklarına adım atar. Ancak bu gelişin, geçmişin karanlık sırları ve bölgenin gerçeğiyle yüzleşmesini sağlayacak büyük bir dönüşü vardır. Albora aşiretinin başı olan Cihan Albora (Ozan Akbaba), Alya'nın çırpınışlarına kayıtsız kalmayacak, ancak çocuğunun gitmesine engel olacaktır.

Uzak Şehir kadrosu

Uzak Şehir’in kadrosunda Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’a, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor.