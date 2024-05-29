14-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenen İkinci Çin-Türkiye Sivil Dostluk ve İşbirliği Diyaloğu Toplantısı'na katılan Uzay Kampı Türkiye yetkilileri, Çin Halkının Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği (CPAFFC) yöneticileri ile bir araya geldi.

Uzay Kampı Türkiye Grup Müdürü R. Tolga Yıldırım, Operasyon ve Eğitim Takım Lideri Özlem Eliçevik ve Eğitim Destek Bölümü Takım Lideri Nurcan Subaşı'nın katıldığı toplantıda, Uzay Kampı Türkiye'nin faaliyetleri ve misyonu hakkında bilgi verildi. CPAFFC ile olan tarihi ilişkiler ve gelecekteki iş birliği fırsatları da ele alındı.

"Dostluk ve takım çalışmasını teşvik ediyoruz"

Çin ziyaretiyle ilgili değerlendirme yapan Tolga Yıldırım, "Uzay Kampı Türkiye olarak, Türk ve Çinli gençler arasında köklü dostluklar kurarak, farklılıklara saygı göstermeyi ve takım çalışmasını teşvik etmeyi misyon edindik. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri daha da ileriye taşıyacak ve gençlerin gelecekteki liderler olarak birbirlerini daha iyi tanımalarına olanak sağlayacak değerli bir adım olmuştur" dedi.

2005 yılından beri süren işbirliği

2005 yılında başlayan ve 2006 yılında ilk Çinli öğrenci grubun Uzay Kampı Türkiye'yi ziyaretiyle pekişen iki kurum arasındaki ilişkiler, 2011 yılında resmi bir iş birliği protokolü ile daha da güçlendi. Uzay Kampı Türkiye 2012 yılında Türkiye’deki 'Çin Yılı' kapsamında, kaligrafi sanatçıları ve öğrencileri ağırlayarak kültürel alışverişin yanı sıra bilimsel ve eğitimsel iş birliklerine ev sahipliği yapmıştı.