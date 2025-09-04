Aralarında ABD, Azerbaycan, Çin, Fransa ve Türkiye’nin de bulunduğu 26 ülkeden gençler, kampın sunduğu bilimsel ve kültürel programlarla unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Bilim ve Kültürle Dolu Bir Yaz

Kampa katılan gençler, uzay teknolojileri eğitimi, bilimsel deneyler, simülatör uygulamaları ve takım çalışmalarıyla dolu yoğun bir programa katıldı. Katılımcılar yalnızca uzayın sırlarını öğrenmekle kalmadı, farklı kültürleri tanıyarak kalıcı dostluklar da kurdu.

Kampta öğrencilere eşlik eden öğretmenlerden biri, yaşadıkları deneyimi şu sözlerle özetledi:

"Uzay Kampı Türkiye, gençlere sadece bilim öğretmiyor; onlara farklı ülkelerden akranlarıyla bir arada olma ve kültürel paylaşım fırsatı da sunuyor."

Uluslararası Programlar ve İş Birlikleri

Bu yıl kampın en dikkat çekici etkinliklerinden biri, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) iş birliğiyle gerçekleştirilen Geleceğin Kaşifleri Haftası (FEP) oldu. 24–30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen programda, Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ve gözlemci ülkelerden gençler bir araya geldi.

2002’den bu yana düzenlenen E-Pal Haftası ise bu yıl da bilim ve dostluk temasıyla gerçekleşti.

Çin ile Uzay Dostluğu Pekişiyor

Uzay Kampı Türkiye, Çin’in Shaanxi Eyaleti Xianyang şehri ile geliştirdiği ilişkiler kapsamında önemli bir adım attı.

17–23 Ağustos haftasında Çin’den gelen 13 öğrenci ve 3 öğretmen, Uluslararası Galaktik Yaz Kampı'na katıldı.

Katılımcı öğretmenlerden Hua Ni, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Öğrencilerimiz burada yalnızca uzay bilimleri öğrenmedi, farklı ülkelerden arkadaşlarıyla kültürel bağlar kurdu. Birbirlerine çeşitli dillerde 'merhaba' dediklerini duymak bizler için çok anlamlıydı."

Astronomi Tutkunlarına Özel Eğitimler

Kamp, bu yaz ayrıca gökyüzünü keşfetmek isteyen gençler ve öğretmenler için özel astronomi programları düzenledi. Astronom Prof. Dr. Serdar Evren rehberliğinde gerçekleştirilen Uzay Akademisi Kampı, 9–15 yaş arası gençlere yönelik bilimsel etkinlikler sundu.

Ege Bölgesi’ndeki öğretmenler ise Astronomi ve Uzay Bilimleri Akademisi Öğretmen Programı kapsamında eğitim aldı.

Yeni Eğitim Dönemine Hazırlık

Yaz dönemi boyunca binlerce gence ulaşan Uzay Kampı Türkiye, şimdi yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanıyor. Kamp yetkilileri, okullara yönelik fen bilimleri destek programlarının kısa süre içinde başlayacağını belirtirken, öğretmenlerin şimdiden kayıt yaptırmaya başladığını duyurdu.

Uzay Kampı Türkiye, bilim ve eğlenceyi bir araya getirerek geleceğin bilim insanlarını yetiştirme misyonunu sürdürmeye devam ediyor.