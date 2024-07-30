ABD merkezli Star Catcher, uzayda enerji devrimi yaratacak bir projeye imza atıyor. Şirket, uzay tabanlı elektrik şebekesi kurarak, enerjiyi uzay araçlarına sağlamayı hedefliyor. İlk uydunun Aralık 2025'te fırlatılması planlanıyor. Çoğu bilim insanı dünyada güneş enerjisine yönelik çalışmalar sürdürürken, bazıları da gözünü uzaya dikti!

Uzayda enerji toplama ve dağıtımında çığır açan teknoloji

Dünya atmosferinde olduğu gibi, değişim gösteren hava durumlarına ev sahipliği yapmayan uzayda güneşten alınan enerji daha verimli olacak. Star Catcher, alçak Dünya yörüngesine yerleştirilecek uydular aracılığıyla Güneş'ten topladığı enerjiyi diğer uzay araçlarına iletecek. Bu yöntemle Güneş'ten elde edilecek enerjinin 5 ila 10 katı kadar enerji sağlanması öngörülüyor. Şirket, bu enerjinin mevcut güneş panelleriyle uyumlu olduğunu ve ek işleme gerek kalmadan kullanılabileceğini belirtiyor.

Enerji sözleşmeleri ve kullanım seçenekleri

Star Catcher, müşterilerine yıllık sözleşmeler veya kullanıma dayalı ödeme seçenekleri sunacak. Tek bir uydu, aynı anda birden fazla uzay aracına enerji sağlayabilecek. Şirketin nihai hedefi, 200 uyduya ulaşarak bu şebekeyi tam anlamıyla etkinleştirmek.

Ay'ın karanlık yüzü için enerji çözümü

Kurulacak uzay tabanlı elektrik şebekesi, karanlığa ışık olacak. Özellikle Ay'ın karanlık yüzü gibi güneş ışığından uzak bölgelerdeki uzay araçlarına enerji sağlayacak. Bu elektrik şebekesi, bu bölgelerdeki enerji ihtiyacını karşılamak için büyük bir adım olacak.