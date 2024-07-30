Uzayda hava durumu gibi engeller olmadan güneşten daha fazla enerji toplanabileceğinden, son yıllarda bu enerjiyi yeryüzüne göndermeye yönelik çalışmalar artış gösterdi. Geçen yıl uzaydan toplanan enerji ilk kez Dünya'ya gönderilmişti.

Star Catcher, alçak Dünya yörüngesine yerleştirilecek uydular aracılığıyla güneşten gelen enerjiyi yoğunlaştırıp diğer uzay araçlarına iletmeyi amaçlıyor. Şirket, uzay araçlarının doğrudan güneşten elde edeceklerinden 5 ila 10 kat daha fazla enerji üretebileceklerini öne sürüyor.

Enerji ihtiyacına göre sözleşme seçenekleri

Star Catcher, müşterileriyle ihtiyaç duydukları enerji miktarı, yoğunluğu ve sıklığına göre yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Ayrıca, isteyenler sözleşme yapmadan kullandıkları kadar ödeyebilecek. Şebekedeki bir uydu, aynı anda birden fazla araca enerji gönderebilecek.

Uzay araçları için yeni bir dönem

İlk deneme uydusunu Aralık 2025'te fırlatmayı hedefleyen şirket, nihai olarak 200 uyduya ulaşmayı planlıyor. Uzayda enerji şebekesinin kurulması, özellikle Ay'ın karanlık yüzünde yapılacak çalışmalara da katkı sağlayabilir. Güneş enerjisiyle çalışan uzay araçları, bu bölgede yıldızın ışıklarından uzak kaldığında gerekli enerjiyi şebekeden alabilecek.

Star Catcher, bu projeyle uzayda enerji üretiminde devrim yaratmayı amaçlıyor.