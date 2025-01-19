Sidney Üniversitesi'nde bir grup bilim insanı, uzayda şimdiye kadar keşfedilen en yavaş 'deniz feneri' sinyalini yakalayarak büyük bir keşfe imza attı. Sinyalin, döngüler halinde 'yanıp söndüğü' için deniz fenerine benzetildiği belirtiliyor. Bu sinyalin bu kadar yavaş olmasının daha önce imkansız görüldüğü vurgulanıyor.

Süpernovadan nötron yıldızlarına!

Uzaydaki büyük yıldızların ömrünün sonlarına gelmesiyle, süpernovalar şeklinde patlamalar gerçekleşir ve geriye nötron yıldızları kalır. Bu nötron yıldızları, manyetik kutuplarından güçlü radyo ışınları yayıyor ve bu ışınlar, dönme hareketi sırasında Dünya’nın yanından geçerek kozmik bir deniz fenerine dönüşüyor.

Bu radyo darbeleri, "pulse" kelimesinden türetilen pulsar adı verilen nesneler tarafından üretiliyor. Pulsarlar, genellikle saniyeler içinde tam bir dönüş yaparak yüksek hızda dönerler. Ancak son yıllarda, çok daha yavaş dönen ve periyodik radyo darbeleri gönderen nesneler keşfedildi. Bu gizemli nesneler, mevcut anlayışla açıklanması oldukça güç cisimlerdi.

Sidney Üniversitesi’nden yapılan yeni bir araştırma, 6,5 saatte bir dönen bir kozmik deniz fenerini keşfetti. Bu sıradışı nesne, ASKAP J1839-0756 olarak adlandırıldı ve Batı Avustralya’daki ASKAP radyo teleskobuyla keşfedildi. Bu keşif, Nature Astronomy dergisinde yayımlandı ve astronomların uzaya bakış açısını yeniden şekillendiriyor.

Nadir bir fenomen

Araştırma yazarları Manisha Caleb ve Yu Wing Joshua Lee, bu keşfin Dünya ile hizalanmış bir nesne olduğunu belirtti. Bu durum, her iki manyetik kutuptan da radyo darbelerinin gözlemlenmesini sağlıyor. Yavaş dönen nesneler arasında bir ilk olan bu fenomen, nötron yıldızlarının nasıl işlediğine dair yeni bir pencere açıyor.

Standart teoriye karşı çıkan bir keşif

Araştırmacılar, ASKAP J1839-0756'nın mevcut nötron yıldızı teorilerine aykırı olduğunu belirtti. Standart teori, dakikada bir dönüşten daha yavaş hareket eden nötron yıldızlarının radyo darbeleri yaymayı tamamen bırakması gerektiğini öne sürüyordu. Ancak bu keşif, teoriye karşı çıkan bir buluş olarak astronomi dünyasında heyecan yarattı.