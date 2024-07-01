Bilim insanları, gelişmiş yabancı medeniyetleri ararken kullanılabilecek bir dizi sera gazı belirledi. Bu gazlar, bütün bir gezegeni dönüştürerek yaşanabilir hale getirme potansiyeline sahip. Küresel ısınmaya yol açan bu gazların Dünya'da kontrol altına alınması gerekirken, diğer dünyaları yaşanabilir hale getirmek için kasten kullanılabilir.

Sera gazlarının rolü

Kaliforniya Riverside Üniversitesi'nden Edward Schwieterman, çalışmaları hakkında şunları söylüyor:

"Isınmayı artırmak istemediğimizden bu gazlar bizim için kötü. Ancak belki de yaklaşan bir buzul çağını önlemek ya da kendi sistemlerinde başka türlü yaşanamaz haldeki bir gezegeni dünyalaştırmak isteyen bir uygarlık açısından iyi olabilirler."

Araştırmacılar, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu gibi mevcut teknolojileri kullanarak, Güneş Sistemi'miz dışındaki gezegenlerde düşük yoğunluklarda bile tespit edilebilecek bir dizi gaz belirledi. Bu gazlar doğal yollarla kayda değer miktarlarda ortaya çıkmadığından, başka dünyalarda bulunmalarının uzaylıların kullandığı teknolojinin işaretleri ya da bir tür teknolojik imza olabileceği düşünülüyor.

Tespit edilebilecek gazlar

Metan, etan ve propanın florlanmış versiyonlarının yanı sıra nitrojen ve flor ya da sülfür ve flordan oluşan gazlar, uzayda akıllı yaşam formları ararken sistematik bir şekilde kullanılabilir. Örneğin, kükürt hekzaflorür, karbondioksitin 23 bin 500 katı ısınma gücüne sahip. Bu gazın nispeten küçük bir miktarının bile donmuş bir gezegeni, yüzeyinde sıvı su barındırmaya başlayabileceği bir noktaya kadar ısıtabileceği belirtiliyor.

Uzun ömürlü moleküller

Dr. Schwieterman, "Dünya'nınki gibi bir atmosferde her 1 milyon molekülden yalnızca biri bu gazlardan biri olabilir ve tespit edilme potansiyeli taşır. Bu gaz yoğunluğu da iklimi değiştirmeye yetecektir," diyor. Aynı zamanda son derece uzun ömürlü bu moleküller, Dünya benzeri bir ortamda 50 bin yıla kadar varlığını sürdürebilir. Bu florlanmış bileşiklerden bazıları, uzay tabanlı teleskoplarla tespit edilebilen kızılötesi radyasyonu da emiyor.

James Webb Teleskobu'nun rolü

Dr. Schwieterman, "Eğer teleskobunuz zaten başka nedenlerle gezegeni inceliyorsa, bu teknolojik imzaları aramak için ekstra çaba harcamanıza gerek kalmaz. Ve bunları bulmak dudak uçuklatacak kadar muhteşem olacaktır," diyor.