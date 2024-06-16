Bilim insanları, Proxima Centauri b adlı bu gezegeni, Proxima Centauri yıldızına yakın bir yörüngede tespit etti. Proxima Centauri, Güneş'e en yakın yıldız sistemidir ve bu da keşfedilen gezegeni, Dünya'ya en yakın potansiyel yaşam barındıran gezegen yapıyor.

Proxima Centauri b, Dünya'dan yaklaşık 4.24 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Bu, ışık hızıyla seyahat etsek bile gezegene ulaşmak için 4.24 yıl süreceği anlamına geliyor. Gezegenin kütlesi Dünya'nın yaklaşık 1.27 katı ve yıldızına oldukça yakın bir yörüngede dönüyor. Bu durum, gezegenin yüzeyinin aşırı sıcak olması ve yaşam için uygun koşulların oluşmaması ihtimalini doğuruyor.

Yaşamın var olabileceği umudu bulunuyor

Ancak bilim insanları, Proxima Centauri b'nin "yaşanabilir bölge" olarak adlandırılan, yıldızdan gelen radyasyonun sıvı suyun gezegenin yüzeyinde var olabilmesi için yeterli ısıyı sağlayabileceği bir bölgede yer aldığını da belirtiyorlar. Bu durum, gezegenin gölgeli bölgelerinde veya yeraltında sıvı su ve dolayısıyla yaşamın var olabileceği umudunu doğuruyor.

Keşfedilen gezegen, uzaylı yaşamın varlığına dair en önemli kanıtlardan biri olarak kabul ediliyor. Bilim insanları, Proxima Centauri b'yi daha yakından incelemek için yeni teleskoplar ve uzay araçları geliştirmeye devam ediyorlar. Gelecekte bu gezegene yapılacak bir keşif görevi, uzayda yalnız olup olmadığımızı kesin olarak cevaplayabilir.