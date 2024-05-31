Uzaylı yaşam formlarının neden bulunamadığına dair en büyük soru işaretlerinden biri olan Fermi Paradoksu, yapay zekâ (YZ) ile daha da karmaşık bir hal alıyor. Manchester Üniversitesi'nden Michael Garrett'ın çarpıcı araştırması, yapay genel zekânın (YGZ) gelişmiş uygarlıkların yok oluşuna yol açabileceğini ve bu nedenle uzaylılarla henüz karşılaşamadığımızı öne sürüyor.

Yapay Zekâ Uygarlıkların Sonu mu?

Büyük filtre hipotezi, uygarlıkların gelişimini engelleyen aşılması güç engeller olduğunu savunuyor. Garrett'ın araştırması, YGZ'nin bu engellerden biri olabileceği iddiasını gündeme getiriyor. YGZ'nin hızlı gelişimi, bir uygarlığın gezegenler arası bir türe dönüşme aşamasında kontrol edilemez hale gelerek kendi kendini yok etmesine neden olabilir.

İnsanlık İçin Uyarı Çanları Çalıyor

Bu araştırma, sadece olası bir felaket senaryosu değil, aynı zamanda insanlık için de bir uyarı niteliği taşıyor. YZ'nin, özellikle askeri alanda kontrolsüz gelişimi, insanlığın sonunu getirebilir. Bu nedenle YZ'nin gelişimine ilişkin katı yasal çerçeveler oluşturulması ve insanlığın çok gezegenli bir topluma dönüşmesi için daha fazla kaynak ayrılması gerektiği vurgulanıyor.