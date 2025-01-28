İstanbul’da yaşayan 31 yaşındaki Adile D., sosyal medyada fal baktırmak amacıyla iletişime geçtiği kişinin kurbanı oldu. Kendini medyum olarak tanıtan Mehmet Ş., kadını büyüyle korkutup para istemekle kalmadı, aynı zamanda ailesi ve ölümle tehdit etti.

Büyüyle korkutup şantajla para talep etti

"Medyumhüseyinkorkmaz" isimli Instagram hesabından iletişime geçen Mehmet Ş., Adile D.’ye "üzerinde büyü olduğunu" söyledi ve bunu bozmak için para talep etti. Kadın, korkuya kapılarak ilk olarak 3 bin lira gönderdi. Ancak tehditler bununla kalmadı. Şüpheli, "İblisin oğluyum, hayatın elimde" diyerek Adile D.'yi korkutmaya devam etti ve kadın üzerinde baskı kurarak toplamda 20 bin lira talep etti.

Tehditler sürdürülüp ailesine mesajlar atıldı

Adile D., "Engellemen seni kurtarmaz, üniversiten, ailen ve özel hayatın elimde" şeklindeki tehditlerle daha da çaresiz bir duruma sokuldu. Kadın, şüpheliyi engellemeye çalıştı fakat Mehmet Ş., farklı telefon numaralarından aramaya ve tehdit etmeye devam etti.

Durumun vahimleşmesi üzerine Adile D., savcılığa başvurdu. Ancak şüpheli, bununla da yetinmeyip sahte Instagram hesapları açarak Adile D.'nin ailesine de tehdit mesajları göndermeye başladı.

Sabıkalı şüpheli, 14 yıla kadar hapisle yargılanacak

Savcılığa yapılan şikayet sonucu, Mehmet Ş.'nin daha önce de benzer suçlardan yargılandığı ve hüküm giydiği ortaya çıktı. Şüpheli hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" suçlarından dava açıldı. 14 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Mehmet Ş., savunmasında suçlamaları reddederek, hattın ve banka hesabının kendisine ait olmadığını iddia etti. Ancak deliller ve sabıka kayıtları, bu iddiayı çürüttü.