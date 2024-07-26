Etkinliğin heyecanını paylaşan Güneş, “Çok heyecanlıyız. İnsanları eğlendireceğiz. Uzi ile bambaşka tarzı olan iki müzisyeniz. Bu meydan okuma çok farklı olacak. Katılanlar büyük keyif alacaklardır,” dedi. Uzi ise, “Küçük yaşlarımızdan beri müzik yapıyoruz beraber. Şu an karşı karşıya olsak da hep yan yanayız. Bu kapışmayı kazanmak için elimden geleni yapacağım,” şeklinde konuştu.

"Taca iyi bakın"

Güneş’in taktığı iskambil kağıtlarından yapılmış taç, basın mensuplarının dikkatini çekti. Bir gazetecinin, “Güneş Hanım şimdiden tacını takmış. ‘Şampiyon şimdiden benim’ mesajı mı vermeye çalışıyor?” sorusuna Uzi, “Kral ya. Taca iyi bakın, güzel mesajlar verecektir,” yanıtını verdi.

Uzi, yaptıkları müziğin trend olma sebebini açıklarken, “Bir şeyler çok dinlesin diye müzik yapmıyoruz. Biz yapıyoruz ve oluyor. Dışarıyı daha çok örnek alıyoruz,” dedi. Güneş ise, “Yeni bir jenerasyona müzik yapıyoruz. 20 yıl sonra biz de efsane olacağız,” şeklinde konuştu.

"Her zaman başarmak istediğimiz şeyi anlattık"

Uzi, müzik kariyerlerinin başında yaşadıkları zorlukları anlattı: “İlk şarkılarımızı yaparken linçleniyorduk. Rolex gibi lüks markaları şarkımıza eklerken dalga geçiyorlardı. Şu an bakarsanız müzik listelerinde herkes lüks arabalardan, lüks hayattan bahsedip şarkılar yapıyorlar. Biz her zaman başarmak istediğimiz şeyi anlattık. Doğru olan bu olduğu için kalıcı olduk.”

Unutulmaz müzik deneyimi

2 Ağustos’ta Volkswagen Arena’da gerçekleşecek olan Red Bull SoundClash, izleyenlere unutulmaz bir müzik sahne şovu ve deneyimi sunacak. Sneaks Up sponsorluğunda ve İBB Kültür AŞ’nin desteğiyle düzenlenen etkinlikte, sanatçılar farklı konseptlerde birbirlerine meydan okuyacak. Performanslar, alkışmetre ile puanlanacak ve izleyiciler her meydan okuma sonrası sanatçıları değerlendirecek.