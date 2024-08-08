Öncelikle bu terimlerin ne anlama geldiğine bakalım;

Uzlaşma: Taraflardan her birinin kendi taleplerinden ödün vermesi sonucunda farklı taraflar arasında varılan anlaşmadır.

Tartışma: Bir konu ile ilgili karşıt düşünceleri karşılıklı olarak öne sürme savunma şeklidir.

Bu iki kavramı ayırmayı bilirsek o kadar çok şeyi başarabiliriz inanamazsınız. Ulusça bizim sorunumuz herşeyi tartışmaktan kaynaklanıyor. Yukarıda da tanımında yazdığı gibi tartışmada sadece düşüncelerimizi öne süreriz. Aslında bir sonuca ulaşmamış oluruz. Nedeni bilinmez bir şekilde tartışmaya millet olarak çok meyilliyiz. Üstelik bir sonuca ulaşamadığını bile bile. Bu nedenle de problemlerini çözemeyen bireyler, toplum haline geldik.

Oysaki ilk tanımda yazdığım uzlaşma sonucunda karşılıklı anlaşma ile bitmektedir. Anlaşma demek problemlerin ortadan kalkması demektir.

Aile yaşantımız, iş hayatımız ve ülkemizin içinde olduğu problemlerin çözülmeme sebebi işte tam da bu. Herşeyi tartışmamız hiçbir şeyi çözememize neden oluyor. Gelin hep birlikte kendimize yeni bir yol seçelim artık tartışmak yerine uzlaşalım.