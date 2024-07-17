Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cansu Yılmaz, yaz aylarında çocukların dışarıda daha fazla zaman geçirdiğini ve aşırı sıcaktan olumsuz etkilenebildiklerini belirterek ebeveynleri uyardı.

Güneş çarpması ve deri kanseri riski

Dr. Cansu Yılmaz, özellikle 6 ayın altındaki bebeklerin güneş çarpması durumunda ateş, halsizlik, kusma ve bilinç kaybı yaşayabileceğini ifade etti. Ayrıca güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından dolayı deri kanseri riskinin arttığını belirtti. D vitamini eksikliğinde haftada en az 2 kez saat 10.00 ile 16.00 arasında yüz ve kolların güneş koruyucu sürülmeden 10-15 dakika direkt gün ışığına maruz bırakılması önerilirken, bu saatlerde daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Yaz mevsiminde güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-15.00 saatleri arasında direkt güneşe maruz kalınmamalıdır.

Sıvı kaybına dikkat

Dr. Cansu Yılmaz, yaz aylarında terleme nedeniyle aşırı sıvı kaybı olduğunu ve bu kaybın bol su içerek yerine konması gerektiğini söyledi. Ancak kullanılan su ve sıvı kaynaklarının güvenli olmasına dikkat edilmelidir. Kaynağı belli olmayan içme suları ve bu sularla yıkanan meyve ve sebzeler tifo, paratifo, ishaller, viral hepatit (hepatit A) gibi hastalıklara yol açabilir. Özellikle piknik alanlarındaki suların kirlenmiş olabileceğine dikkat edilmelidir.

Seyahat sonrası hastalıklar

Dr. Yılmaz, gelişmekte olan ülkelere yapılan seyahatler sonrası çocuklarda ortaya çıkan hastalıklara dikkat çekti. Seyahat sonrası en sık karşılaşılan şikayetin ateş olduğunu belirtti ve enfeksiyonların çoğunun alt solunum yolu enfeksiyonu, üriner enfeksiyon veya orta kulak yolu enfeksiyonu olduğunu ekledi. Seyahat enfeksiyonları arasında sıtma, yolculuk diyaresi, denge ateşi ve tifo gibi hastalıkların görülebileceğini söyledi. Seyahat edilecek bölgeye göre önceden önlem alınması ve aşıların tam olması gerekmektedir. Ayrıca, el hijyenine özen gösterilmelidir.

Klima kullanımı

Aşırı sıcaklarda serinlemek için kullanılan klimaların da dikkatli kullanılması gerektiğini belirten Dr. Yılmaz, klima filtrelerinin düzenli temizlenmesinin önemini vurguladı. Klima çarpmasını engellemek için yazın klimayı 23-26 dereceye ayarlamak gerektiğini söyledi.