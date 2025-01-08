Uzman öğretmen ve Başöğretmenlik için ek başvuru tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı için uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarına başvuru yapacak öğretmenler için ek başvuru tarihlerinin açıklandığını duyurdu. İlk başvurular 25 Aralık 2024-1 Ocak 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Başvurularını bu tarihlerde yapamayan öğretmenler için yeni bir fırsat sunuluyor.

Ek başvuru süreci

Eğitim programına ek başvuru tarihleri:

Başvuru Tarihleri: 20 Ocak 2025 - 27 Ocak 2025

Başvuru Adresi: https://mebbis.meb.gov.tr

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Onaylanması: 20 Ocak 2025 - 28 Ocak 2025

Eğitim programına ek başvuru yapan öğretmenlerin başvuruları, belirtilen tarihlerde değerlendirilecek ve onaylanacak.

Eğitim programı detayları

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitimleri için dersler uzaktan eğitim formatında Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden verilecek. Eğitimler, 22 Ocak 2025 - 15 Nisan 2025 tarihleri arasında https://www.oba.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

Seminer konuları ve saat dağılımı

Uzman öğretmenlik eğitim programı (80 saat):

Türkiye Yüzyılında Maarif Modeli ve Öğretmenlik Mesleği (21 Saat) Dijital Yeterlikler ve Teknoloji (13 Saat) Ölçme ve Değerlendirme (12 Saat) Türk Kültür ve Medeniyeti (14 Saat) Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları (9 Saat) Eğitimde Kapsayıcılık (11 Saat)

Başöğretmenlik eğitim programı (80 Saat):

Türkiye Yüzyılında Maarif Modeli ve Öğretmenlik Mesleği (21 Saat) Dijital Yeterlikler ve Teknoloji (13 Saat) Ölçme ve Değerlendirme (12 Saat) Türk Kültür ve Medeniyeti (14 Saat) Okul Geliştirme ve Liderlik (20 Saat)

Eğitimlere katılım ve süreç hakkında duyuru

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimlerine katılmak isteyen öğretmenler, başvurularını belirtilen tarihlerde yaparak bu eğitimlere katılabilirler. Eğitim seminerlerine katılım zorunlu olup, başarıyla tamamlayan öğretmenler unvan kazanacaktır.