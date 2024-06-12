2024 YKS sınavını değerlendiren Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Ertuğrul Tut, “Son yıllarda ÖSYM bu durumu kalıplaştırdı; TYT okuduğunu anlayan öğrenciyi seçiyor, geçmişte okuma alışkanlığı olan, analitik düşünebilen buna bağlı olarak hızlı anlayabilen adaylar için TYT daha başarılı geçiyor.” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Ertuğrul Tut, 8-9 Haziran tarihlerinde üç oturum olarak gerçekleşen ve 3 milyonun üzerinde adayın girdiği 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS) değerlendirdi.

YKS sürecini geride bırakırken akıllarda her sene aynı soruların olduğunu, “Sınav zor muydu, kolay mıydı? En çok hangi branşta zorlandınız?” sorularının adaylara iletildiğini hatırlatan Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Ertuğrul Tut, “En dikkat çekici yorum sınav sonrası bir adaydan geldiği ve ‘AYT’nin bana öğrettiği; çalışmayana her soru zor’. Bu cümle yıllardır var olanı özetliyor. AYT bilgiye dayalı olduğu için fazla soru pratiği kazanmış bir aday için daha kolay. Soru pratiği olmayan aday için zor geçti.” dedi.

TYT İÇİN YAPILAN YORUMLAR OLDUKÇA ÇELİŞKİLİ…

TYT için de değerlendirmede bulunan Ertuğrul Tut, “TYT için yapılan yorumlar ise oldukça çelişkili, bir kısma göre matematik zordu, bir kısma göre de tarih ve coğrafya ile ilgili zordu yorumları ya da geçen yılın sorularını çözdüğünü söyleyen adaylar için bu senenin soruları daha kolaydı gibi yorumlara rastlamak mümkün. Hal böyle iken kolay olan neydi, zor olan neydi kafalar fazlaca karışıyor. Geçtiğimiz yıllardaki yorumlar daha ortak paydada buluşurken bu sene yorumlar farklılaşıyor.” diye konuştu.

Bu yılın başarı sıralamasının nasıl olacağı, sıralamalarda geçen yıla oranla nasıl bir fark olacağı konusunun da hep birlikte görüleceğini dile getiren Tut, “Fakat beklediğimiz, bizleri de şaşırtmayan bir durum var ki son yıllarda ÖSYM bu durumu kalıplaştırdı; TYT okuduğunu anlayan öğrenciyi seçiyor, geçmişte okuma alışkanlığı olan, analitik düşünebilen buna bağlı olarak hızlı anlayabilen adaylar için TYT daha başarılı geçiyor. AYT ise daha fazla soru çözmüş konu eksiği olmayan bilgiye daha hakim adaylar için başarılı geçiyor.” şeklinde konuştu.

GEÇEN YILA GÖRE BAŞVURU SAYISI DAHA AZ…

Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Ertuğrul Tut, geçen yıla göre başvuru sayısının daha az olduğunu kaydederek, “ÖSYM’nin yıllardır yapmak istediği sadece lise 4 öğrencilerin sınava girmesi arzusu bu sene de gerçekleşmedi. Sonrasında da bu arzunun çok mümkün olmadığını anlayabilmek için kâhin olmaya gerek yok. Meslek seçimi profesyonelce yapılmıyor. Tıp fakültesi hedefi ile çıkılan yol tercih döneminde mühendislik ile sonuçlanabiliyor. Ne istediğini nasıl bir ortamda çalışma arzusunun olduğunu bilemeyen adaylar bazen aile yönlendirmesi ya da adayı tanımayan bir rehber öğretmen tarafından farklı bir alana yönlendiriliyor. Bu durum da bir sonraki sene tekrar sınava girme, okunan bölümde mutsuz olma sonucunu doğuruyor.” ifadelerini kullandı.