İstanbul’da son günlerde artan sıcaklıklar, sağlık sorunlarına neden olabilecek seviyelere ulaştı. Uzmanlar, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Aşırı sıcakların sağlığa etkisi

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Meral Mert, aşırı sıcakların tansiyon düşmelerine, böbrek fonksiyonlarının bozulmasına, baş dönmeleri ve baygınlıklara yol açabileceğini belirtti. Prof. Dr. Mert, “Sıvı kaybı, ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Özellikle şeker ve tansiyon hastalarının bu dönemde daha dikkatli olması gerekiyor” dedi.

AKOM'dan vatandaşlara uyarı

AKOM, İstanbul’da sıcaklıkların artmasıyla birlikte vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Özellikle sabah 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında uzun süre kalınmaması, bol sıvı tüketilmesi ve ince, pamuklu kıyafetler tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.

Prof. Dr. Meral Mert, özellikle kronik hastalığı olanlar için şu önerilerde bulundu:

Sıvı Tüketimi : Terlemeye bağlı sıvı kaybının yerine konulması gerekiyor. Su tüketimini artırmak şart.

İlaç Kullanımı : İlaçların doğru ısılarda saklanması ve sıcak hava koşullarında etkinliğini kaybetmemesi için dikkat edilmesi gerekiyor.

Kıyafet Seçimi : İnce, pamuklu kıyafetler giymek ve güneş altında koruyucu şapka kullanmak önem taşıyor.

Güneşten Korunma: Özellikle öğle saatlerinde güneş altında bulunmaktan kaçınmak, mecburi durumlarda koruyucu önlemler almak gerekiyor.

Hastanelerde artan vaka sayısı

Prof. Dr. Mert, son günlerde hastanelerde şeker ve tansiyon düşmeleri, şiddetli baş ağrıları ve kas ağrıları gibi şikayetlerle gelen hasta sayısında artış olduğunu belirtti. Aşırı sıcakların, özellikle yaşlılar, gebeler ve kronik hastalığı olanlar için ciddi riskler oluşturduğunu ifade etti.

Yol Kenarında Baygınlık Vakaları

Prof. Dr. Mert, “Son dönemde yol kenarında bayılmış kişilerin sedyeyle hastaneye getirildiğini görüyoruz. Bu vakaların çoğunda aşırı sıvı kaybı ve tansiyon düşmeleri gözlemleniyor” dedi.

Ekstra Önlemler

Klima Kullanımı : Klimanın doğru kullanılması ve bakımlarının düzenli olarak yapılması enfeksiyon riskini azaltabilir. Uzman doktor uyardı: Aşırı sıcaklar çocukları hasta ediyor

Beslenme : Ağır gıdalar yerine hafif ve sindirimi kolay besinler tercih edilmeli.

Şeker ve Tansiyon Takibi: Şeker ve tansiyon hastalarının düzenli takip yapmaları, gerekirse hekimlerine başvurmaları önemli.