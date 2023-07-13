İSTANBUL, (DHA) – Sertleşme ve performans ilaçlarının son dönemde genç erkekler arasında yaygınlaştığını ve uzmanlara danışılmadan kullanıldığını belirten Prof. Dr. Halim Hattat, “Bu haplar psikolojik bağımlılık oluşturma tehlikesi yaratıyor. Siz kendi kendinize bu ilaçları kullandığınızda, sıkıntınızla ilgili cinsel bilgi almadığınızda, hormonlarınızı kontrol ettirmediğinizde bu ilaçlar olmadan sertleşme sağlayamayacağınıza inanmış oluyorsunuz. Böylece sertleşme ilaçlarına psikolojik bağımlılık gelişiyor” dedi.

Sertleşme ilaçlarının doğru hastada uygun şekilde kullanıldığında cinsel yaşamda harikalar yarattığını söyleyen Hattat Klinik Androloji uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, “Öncelikle sertleşme sorununun neden kaynaklandığının anlaşılması gerek. Yaygın inanışın aksine performans sıkıntısı çoğu zaman organik sebeplerle gelişiyor. Örneğin penise yeterince kan gitmemesi, testosteron hormonunun düşüklüğü önemli nedenler. Psikolojik yönden ise yoğun stres, cinsellikte başarılı olma baskısı ve performans sağlama endişesi etkili oluyor. Birçok erkekte bir kez başarısızlık olduğunda sertleşmenin bir daha oluşmayacağına dair kuvvetli bir inanç gelişiyor. Bu bile sertleşme fonksiyonunu bozabiliyor. İşte tüm bu nedenler araştırıldıktan sonra sertleşme ilaçlarının size faydalı olup olmayacağını belirliyoruz. Eğer size uygunsa, bu seferde hangi tip ilacın ve kullanım şeklinin (örneğin uzun-kısa etkili ilaç, ilişki öncesi-her gün kullanım gibi) size uygun olduğuna karar veriyoruz” ifadelerini kullandı.

BİR SÜRE SONRA İŞE YARAMIYOR

Prof. Dr. Halim Hattat eşinden gizli yıllarca sertleşme ilacı kullanan birçok hastayla karşılaştığını ve bu ilaçların bir süre sonra işe yaramadığını ifade ederek şu bilgileri paylaştı:

“Belki bir süre performans ilaçları işe yarıyor. Ancak cinsel özgüven sarsıldığında, sertleşme sorununa yol açan gerçek nedenler çözümlenmediğinde bu ilaçlar zamanla işe yaramamaya başlıyor. O zaman erkekler ciddi bir depresif ruh haline giriyor, eşlerinden uzaklaşıyor. Ve tam da bu zamanlarda bize başvuruyor. Oysa sorun başlar başlamaz ilk zamanlarda bize gelindiğinde bu tip sıkıntılar engellenmiş oluyor. “

PSİKOLOJİK DURUM SÜRECİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Performans ilaçlarının faydasını görmek için bazı konulara dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Halim Hattat, “Biz bu ilaçları cinsel bölgeye giden kan akışını artırarak bir nevi rehabilitasyon yapmak için de önerebiliyoruz. Ancak bu ilaçların sertleşmeye etki etmesi için hormonların iyi seviyede ve psikolojinin rahat olması gerek. Bir yandan hormonlarınız düşük, bir yandan cinsellikte başarısız olduğunuzu düşünüyor, bir yandan kendinize aşırı zorlayıcı hedefler koyuyor ve kendinize zihinsel ve vücutsal bir hazırlık süreci tanımıyorsanız sertleşme ilaçlarının işe yaraması güç. Bu ilaçlara bu kadar yüklenmemek gerek. Faydasını görmek istiyorsanız o zaman cinsel sorunlarınızı çekinmeden bir uzmana danışmanız daha doğru” diye konuştu.

BAZI RİSK GRUBUNDAKİLER SERTLEŞME HAPLARINA DİKKAT ETMELİ

Sertleşme ilaçlarını bazı risk grubundaki kişilerin kullanmaması gerektiğinin altını çizen Hattat, bu risk gruplarını şöyle sıraladı:

“Kalp için nitrat türü kan damarı genişleten ilaçları alanlar,

Prostat büyümesinde kullanılan alfabloker ilaçları kullananlar

Yeni geçirilen bir kalp krizi, inme, beyin kanaması yaşayanlar

Kontrolsüz düşük ya da yüksek tansiyona sahip kişiler

Bazı kalp ağrısı ve ritim sorunları yaşayanlar

Ağır kalp yetmezliği yaşayanlar

Karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlar

Orak hücreli anemi gibi sertleşmenin kontrolsüz olarak devam etmesine neden olacak sağlık sorunlarına sahip kişiler

Bazı genetik göz problemlerine sahip olanlar”

“CİNSEL İSTEKSİZLİK YAŞAYANLARA SERTLEŞME İLAÇLARI ETKİ ETMEYEBİLİR”

Hiçbir hapın ilişkinin temelinde yatan sorunları çözmeyeceğini söyleyen Hattat, “Cinsel isteksizliğiniz varsa sertleşme ilaçları etki etmeyebilir. İsteksizliğin çözümlenmesi gerekir” dedi ve şu bilgileri ekledi:

“Bazı ilaçlar (örneğin bazı bitkisel destekler, bazı antibiyotikler, epilepsi ilaçları, kan incelticiler, kalp ritim ilaçları) sertleşme haplarıyla etkileşime girebilir.

Hormon düşüklüğünüz varsa sertleşme hapları işe yaramayabilir. Bu durumda önce hormon takviyesi almalısınız.

Afrodizyak veya uyarıcı etki için üst üste doz almayın. Bu ilaçların afrodizyak etkileri yoktur ve bu şekilde yanlış kullanım sadece sağlık risklerini artırır.”

Prof. Dr. Halim Hattat sertleşme sorununda kombine tedaviler önererek, “Sertleşme sorununun tedavisinde sadece hapları kullanmıyoruz. Tedavi seçenekleri arasında enjeksiyonlar, hormon tedavileri, sertleşmeyi iyileştiren özel cihazlar (örneğin ESWT şok dalga tedavisi ve biofeedback sistemleri) ve PShot bulunuyor. Eğer sertleşme haplarından fayda göremiyorsanız, bu hapları kullanmak istemiyorsanız veya bu ilaçları kullanmanız uygun değilse diğer tedavilerin denenmesi gerekebilir. Bazen hapların işe yaraması için diğer tedavilerle kombinlenmesi de gerekebiliyor. Kısacası hap deyip geçmeyin: İşin çok inceliği var” açıklamasında bulundu.