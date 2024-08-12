Kalp krizi riski sıcak havalarda artıyor

Op. Dr. Mammadlı, kalp hastalıklarının dünya genelinde en yaygın ölüm nedeni olduğunu hatırlatarak, “Her yıl 18 milyon insan kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Son dönemde yapılan araştırmalar, çevresel ve meteorolojik faktörlerin, özellikle sıcak havaların, kalp ve damar hastalıkları üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koyuyor. Sıcaklık, kalp hastalıkları açısından ciddi bir risk faktörüdür” dedi.

Kronik hastalığı olanlar dikkat!

Op. Dr. Mammadlı, özellikle kronik hastalıkları olanların sıcak havalarda ekstra önlem alması gerektiğini belirtti. “Aşırı sıcaklar, vücut ısısını düzenlemekle görevli mekanizmaların yetersiz kalmasına neden olabilir. Bu durum, kalbin yükünü artırarak kardiyak strese yol açabilir. Yaşlılar, hamileler ve kalp hastalığı olanlar sıcak havalarda büyük risk altındadır” diye konuştu.

İlaç kullanımı ve sıcak hava kombinasyonu tehlikeli olabilir

Kalp ve damar hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçların, sıcak havalarda vücudun ısıya karşı toleransını düşürebileceğini vurgulayan Mammadlı, “Tansiyon ilaçları, kan basıncını düşürerek sıvı kaybına neden olabilir. Kan sulandırıcı ilaçlar ise vücudun ısıyı dağıtma yeteneğini azaltabilir. Ayrıca, idrar söktürücüler ve antiinflamatuar ilaçlar da sıvı kaybına yol açarak ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir” uyarısında bulundu.

Sıcak havalar için alınabilecek önlemler

Sıcak havalarda alınabilecek önlemleri sıralayan Mammadlı, “Kötü kontrol edilen kan basıncı veya kalp hastalığı olanlar, sıcak havalarda daha fazla risk altındadır. Sıcak havalarda, kolları ve bacakları örten hafif, bol giysiler giyilmeli; yüzü ve boynu koruyacak şapka ve güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Geniş spektrumlu güneş kremi uygulanmalı ve aktiviteler günün en serin saatlerine planlanmalıdır. Ayrıca, gün boyunca düzenli sıvı alımı çok önemlidir. Şeker, sodyum, kafein ve alkol içeren içecekler mümkün olduğunca az tüketilmelidir” dedi.