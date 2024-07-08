İSTANBUL (AA) - Medicana Sağlık Grubu Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara Durak, yazın artan sosyal aktiviteler ve tatillerde dengeli beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.



Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında yaşanan aşırı sıcaklarda beslenme alışkanlıklarında bazı değişikliklere gidilmeli. Serinletici ve su içeriği yüksek yiyeceklere ağırlık verilmeli, taze meyve ve sebzeler bolca tüketilmeli.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Sağlık Grubu Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara Durak, yaz aylarında sağlıklı gıda tüketilmesinin yanı sıra enerji seviyesini ve yaşam kalitesini artıracak önerilerde bulundu.

Sıcak havalarda vücudun daha fazla su kaybettiğini hatırlatan Durak, "Sıcak havalarda vücut daha fazla su kaybeder. Bu nedenle günde en az 8-10 bardak su içmeye özen gösterin. Su, vücudun nem dengesini korumasına ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Su tüketimini artırmak için dilimlenmiş meyve, nane yaprakları veya salatalık ekleyerek su, lezzetlendirilebilir." ifadelerini kullandı.

- "Su, vitamin ve mineral bakımından zengin yiyecekler tercih edilmeli"

Yaz mevsiminin sebze ve meyve açısından oldukça zengin bir dönem olduğuna işaret eden Durak, su, vitamin ve mineral bakımından zengin salatalık, domates, biber, marul, ıspanak gibi taze sebzeler ile karpuz, çilek, kavun, şeftali gibi meyvelerin bolca tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

Durak, ağır ve yağlı yiyecekler yerine hafif ve serinletici olanların tercih edilebileceğini, yoğurt bazlı ayran aşı gibi soğuk çorbaların, salataların, yoğurtlu mezelerin ve cacığın yaz ayları için ideal seçenekler arasında yer aldığını kaydetti.

Beyaz ekmek, pirinç gibi rafine edilmiş tahıllar yerine tam buğday ekmeği, kahverengi pirinç, yulaf gibi tam tahıllı besinlere yönelmek gerektiğini aktaran Durak, "Tam tahıllar, daha fazla lif içerir ve sindirimi düzenler, ayrıca uzun süre tokluk sağlar. Kırmızı et yerine balık, tavuk, hindi gibi daha hafif protein kaynaklarını tercih edin. Ayrıca baklagiller, tofu ve az yağlı süt ürünleri de iyi protein kaynaklarıdır. Protein, kas kaybını önlemeye yardımcı olur ve enerji sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Öğün atlamayın"

Güne sağlıklı bir kahvaltı ile başlanması ve öğünlerin düzenli olarak tüketilmesi gerektiğinden bahseden Durak, uzun süre aç kalmanın metabolizmayı yavaşlatabileceğini ve sağlıksız atıştırmalıklara yönelmeye neden olabileceğini, kahvaltıda tam tahıllı ekmek, peynir, yumurta, taze meyve ve sebzelerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Durak, yaz aylarında serinletici bir tatlı olan dondurma ve diğer tatlıların ölçülü tüketilmesi önerisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Şeker oranı yüksek gıdalar yerine meyveli yoğurt, smoothie gibi daha sağlıklı tatlı alternatiflerini deneyin. Ayrıca evde kendiniz doğal meyve püresiyle dondurma yapabilirsiniz. Cips, bisküvi gibi yüksek kalorili ve besin değeri düşük atıştırmalıklar yerine taze meyve, sebze çubukları, badem, ceviz gibi sağlıklı atıştırmalıkları tercih edin. Bu tür atıştırmalıklar, hem besleyici hem de tok tutucudur. Dışarıda yemek yerken ağır soslu, kızartılmış yiyecekler yerine ızgara, buğulama veya fırınlanmış seçenekleri tercih edin. Salatalarınıza az yağlı soslar ekleyin."

Yaz aylarında alkol ve kafein tüketiminin vücutta su kaybına yol açtığını, maden suyu veya taze meyve sularının ideal seçenekler arasında yer aldığını vurgulayan Durak, "Tek tip beslenmek yerine dengeli ve çeşitli beslenmeye özen gösterin. Her besin grubundan yeterince tüketerek vücudunuzun ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve diğer besin öğelerini alın. İşlenmiş ve paketlenmiş gıdalardan mümkün olduğunca uzak durun. Bu tür gıdalar genellikle yüksek miktarda tuz, şeker ve sağlıksız yağlar içerir." şeklinde görüş belirtti.

Durak, porsiyon kontrolünün, yaz aylarında sağlıklı beslenmenin anahtarı olduğunun altını çizereki özellikle sosyal etkinliklerde ve tatil dönemlerinde porsiyonları kontrol etmenin, aşırı yemeyi önlemek açısından önemli olduğuna değindi.