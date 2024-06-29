Vitaminler ve takviyeler, bağışıklık sistemini güçlendirmekten kemik sağlığını korumaya kadar birçok fayda sağlıyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bu takviyelerin maksimum fayda sağlaması için ne zaman ve nasıl alınması gerektiğine dair önemli bilgiler sundu. Müftüoğlu, "Bazı takviyeleri sabah, bazılarını akşam, bazılarını aç karnına, bazılarını da tok karnına aldığınızda faydaları daha net ve daha güçlü olabilir," dedi.

Sabah Aç Karnına Alınacaklar:

Demir

Selenyum

Ginseng

Kolajen peptidleri

Krom destekleri

Magnezyum theonat

Sabah Tok Karnına Alınacaklar:

D vitamini

Magnezyum malat

Omega-3

Koenzim Q10

K2 vitamini

Çinko

Akşam Tok Karnına Alınacaklar:

Kalsiyum sitrat

Magnezyum sitrat

Magnezyum malat

Magnezyum glisinat

Yatmadan Önce Alınacaklar:

Melatonin

Valerian desteği

Pasiflora desteği

Doğru Zamanlama ile Maksimum Fayda

Takviyeleri doğru zamanlarda alarak, vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri en etkili şekilde kullanmasını sağlayabilirsiniz. Prof. Dr. Müftüoğlu’nun önerdiği bu zamanlama, sağlık hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak. Hangi takviyenin sizin için en uygun olduğunu belirlemek için bir sağlık uzmanına danışmayı ihmal etmeyin.