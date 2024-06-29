Vitaminler ve takviyeler, bağışıklık sistemini güçlendirmekten kemik sağlığını korumaya kadar birçok fayda sağlıyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bu takviyelerin maksimum fayda sağlaması için ne zaman ve nasıl alınması gerektiğine dair önemli bilgiler sundu. Müftüoğlu, "Bazı takviyeleri sabah, bazılarını akşam, bazılarını aç karnına, bazılarını da tok karnına aldığınızda faydaları daha net ve daha güçlü olabilir," dedi.
Sabah Aç Karnına Alınacaklar:
- Demir
- Selenyum
- Ginseng
- Kolajen peptidleri
- Krom destekleri
- Magnezyum theonat
Sabah Tok Karnına Alınacaklar:
- D vitamini
- Magnezyum malat
- Omega-3
- Koenzim Q10
- K2 vitamini
- Çinko
Akşam Tok Karnına Alınacaklar:
- Kalsiyum sitrat
- Magnezyum sitrat
- Magnezyum malat
- Magnezyum glisinat
Yatmadan Önce Alınacaklar:
- Melatonin
- Valerian desteği
- Pasiflora desteği
Doğru Zamanlama ile Maksimum Fayda
Takviyeleri doğru zamanlarda alarak, vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri en etkili şekilde kullanmasını sağlayabilirsiniz. Prof. Dr. Müftüoğlu’nun önerdiği bu zamanlama, sağlık hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak. Hangi takviyenin sizin için en uygun olduğunu belirlemek için bir sağlık uzmanına danışmayı ihmal etmeyin.