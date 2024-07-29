Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, sıcaklık çarpması vakalarında artışa neden oluyor. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Dündar Güngör, sıcaklık çarpmasının hayati organları etkilediğini belirterek, ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Dr. Güngör, "Hastanın hayatını kaybetmesi gibi ciddi boyutlara ulaşabilir. Bu yüzden sıcaktan ve güneşten korunmalıyız" dedi.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşması ve yüksek nem oranı, vücut sıcaklığının tehlikeli derecelere yükselmesine yol açıyor. Dr. Güngör, vücudun terleme yoluyla sıcaklık dengesini korumaya çalıştığını ancak aşırı sıcak ve nemli havalarda bu mekanizmanın bozulduğunu belirtti. "Sıcak çarpması, aşırı sıcak ve nemli ortamlarda uzun süre kalmak, sıcak havalarda çalışmak veya spor yapmak gibi efor gerektiren faaliyetler, yaşlılık, kronik rahatsızlıklar ve kullanılan ilaçlar nedeniyle daha yaygın hale geliyor" dedi.

Sıcaklık Çarpmasının Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Dr. Güngör, sıcak çarpmasının belirtilerini şöyle sıraladı: "Baş dönmesi, halsizlik, denge kaybı, yorgunluk, ciltte solgunluk veya kızarıklık. Ayrıca bulantı, kusma ve şiddetli baş ağrısı da görülebilir. Vücut sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkar."

Sıcak çarpmasının tedavisinde üç aşamalı bir yöntem izlediklerini belirten Dr. Güngör, "İlk olarak, vücut sıcaklığını düşürmeye çalışıyoruz. Soğuk duş veya buz uygulaması ile vücut sıcaklığını düşürüyoruz. İkinci aşamada, aşırı terleme nedeniyle oluşan elektrolit bozukluğunu sıvı takviyesi yaparak düzeltiyoruz. Üçüncü aşamada ise semptomatik tedavi ile baş ağrısı ve bulantı gibi belirtileri hafifletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sıcak Çarpmasından Korunma Yöntemleri

Dr. Güngör, sıcak çarpmasından korunmak için şu önerilerde bulundu: "Bol sıvı tüketmeli, günlük aldığımız sıvı miktarını artırmalıyız. Açık renkli, hafif ve pamuklu kıyafetler giymeli, şapka ve şemsiye gibi koruyucu aparatlar kullanmalıyız. Hava durumunu sıkı takip etmeli ve egzersiz ile çalışma saatlerini serin saatlere kaydırmalıyız. Egzersizleri veya açık alanda yüksek efor gerektiren işleri öğlen yerine serin saatlerde yapmalıyız."

En Çok Yaşlılar ve Çocuklar Etkileniyor

Sıcak çarpmasından en çok yaşlılar ve çocukların etkilendiğini belirten Dr. Güngör, "Çocuklar oyun oynarken sıcaklığı fark etmeyebilir. Ebeveynler, çocuklarının güneşte oynamamasına dikkat etmelidir. Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve ilaç kullananlar sıcak çarpmasına daha hassastır. Sıcak çarpması tüm organları etkiler; böbrek, kalp ve akciğer fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek hayatı tehdit edebilir. Bu yüzden sıcaktan ve güneşten korunmalıyız" dedi.