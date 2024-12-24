Marmara'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen 3.0 büyüklüğündeki deprem, özellikle İstanbul'daki vatandaşlar arasında endişe yarattı. Avcılar'da 9,82 kilometre derinlikte gerçekleşen bu küçük ölçekli deprem, 'Büyük İstanbul Depremi'ni tetikleyip tetiklemeyeceği konusunda soru işaretleri oluşturdu. Vatandaşlar, Marmara Bölgesi’nde beklenen büyük depremle ilgili kaygılarını sosyal medyada dile getirmeye başladı.

Deprem Uzmanı Serkan İçelli’den sakinleştirici açıklama

Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu tür korkutucu söylentilerin halkın stresini artırmaktan başka bir işe yaramadığını belirtti. İçelli, "İstanbul'un 5 bin yıllık tarihinde 7,5 büyüklüğünde bir deprem yaşanmadı. Geçmişteki depremleri, o zamanın kerpiç yapı stoku ile değerlendirirseniz, şiddet artar. Milletin stresini arttırmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz" diyerek tepkisini dile getirdi.

'Büyük İstanbul Depremi' endişesi

Marmara'da yaşanan 3.0 büyüklüğündeki deprem, 'Büyük İstanbul Depremi'nin beklendiği bir dönemde gerçekleştiği için vatandaşlar bu durumu büyük bir korkuyla sorgulamaya başladı. Ancak İçelli, beklenen büyük depremin bu tür küçük sarsıntılarla tetiklenmeyeceğini vurguladı.