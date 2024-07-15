Büşra BABUR/ Özel Haber

İzmir’in Alsancak semtinde, sağanak yağışta elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz’e yardım etmek amacıyla elini uzatan İnanç Öktemay’da akıma kapılarak can verdi. Olay sonrasında akıllara ‘elektrik akımına kapılan kişiye müdahale nasıl olmalı?’ sorusu geldi.

Olay günü ne yaşanmıştı?

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz günü yaşanan sağanak yağış, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın ölümüne neden oldu. Olay, Konak ilçesi Alsancak semti Enver Dündar Başar Sokak'ta meydana geldi. Yoldaki su birikintisinden geçmeye çalışan Özge Ceren Deniz, su birikintisine basmasıyla elektrik akımına kapılıp yere düştü. Ona yardım etmek isteyen İnanç Öktemay da aynı şekilde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayı izleyenler, bu ani ve trajik ölüm karşısında büyük bir şok yaşadı.

Elektrik akımına kapılan kişiye müdahale nasıl olmalı?

Türkiye’nin gündemine oturan bu trajik olayın ardından, elektrik akımına kapılan kişilere nasıl müdahale edilmesi gerektiği sorusu akıllarda belirdi. İzmir Tabip Odası Çevre Komisyonu Üyesi Dr. Oya Otyıldız, konu hakkında Haberekspres’e konuştu.

İzmir Tabip Odası Çevre komisyonu üyesi Dr. Oya Otyıldız görüşlerini şu şekilde aktardı

Elektrik çarpması durumlarında esas olanın olay yaşanmadan önce önleminin alınması olduğunu söyleyen Otyıldız , “Diyelim ki elektrik çarpması önlenemedi ve kişi bir şekilde elektriğe maruz kaldı yanındaki kişiler kesinlikle değmemeli. Bu gibi durumlarda tahta gibi yalıtkan maddeyle dokunulmalı. Burada ilk yapılacak şey akımı kesmek elektrik akımını kesemiyorsak tahta gibi yalıtkan maddeler ile o kişiyi oradan uzaklaştırmalıyız” şeklinde konuştu.

“Ben iyiyim hissiyle hareket etmeyin!”

Akıma kapılan kişinin kendisini iyi hissetse de ‘ben iyiyim’ hissiyle hareket etmemesi gerektiğinin önemine dikkat çeken Otyıldız şunları kaydetti:

Akıma kapılan kişinin kalbinde ilk 24 saat içerisinde kalpte ritim bozuklukları meydana gelebiliyor. Ritim bozukluğu ani kalp durmalarına yol açabiliyor. Mesela iş yerlerinde de bu durumu sıkça görebiliyoruz. Elektriğe maruz kalan kişi iyi gibi gözüktüğünde ‘tamam bir şey olmadı’ diyorlar. Ancak kişi ertesi günü yatağında ölü bulunuyor. Bu açıdan elektrik çarpan kişinin mutlaka EKG’sinin çekilmesi gerekli.

Elektrik akımına kapılan kişi dışarıdan anlaşılmaz

Otyıldız, kişinin elektrik akımına maruz kalıp kalmadığını anlamak için çarpma anının görülmesi gerektiğini belirtti. Elektrik akımını ancak maruz kalan kişinin bilebileceğine değinen Otyıldız, “Elektrik akımına kapıldığını ancak kişi anlayabilir bunun dıştan anlaşılması mümkün değildir. Ancak yüksek elektrik voltajlı durumunda o kişinin kolu kopabiliyor. Onun dışında düşük voltajlara maruz kalmakta dıştan görülebilen bir şey değil. Belki bir titreme durumu yaşanabilir ancak o kadar. Düşük voltajlı akıma maruz kalan kişilerin kurtarılması mümkün” dedi.

“Kurtarılma şansı voltaj seviyesine bağlı”

Özge Ceren Deniz’in kurtarılma şansının çok düşük olduğunu belirten Otyıldız “Voltaj vücudu mahvediyor, bu olay yaşanmadan önce önlem alınmalıydı, kurtarılma şansı voltajın düşüklüğüne bağlı bir durum ifadelerini kullandı.