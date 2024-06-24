Ünlü isimlere yaptığı göz kapağı estetiği operasyonlarıyla tanınan Op. Dr. Tuncay Sezgin, yaz döneminin popüler aksesuarı haline gelen güneş gözlüklerinin faydalarını sıraladı.

BURSA (İGFA) - Güneş gözlükleri özellikle yaz aylarında şıklığı tamamlayan bir aksesuar olarak düşünülür. Ancak gözleri ultraviyole (UV) ışınlarından koruyan güneş gözlüklerinin faydalarını anlatan ünlülerin göz doktoru Tuncay Sezgin, herkese güneş gözlüğü kullanmasını önerdi. Sezgin, "Özellikle yaz aylarında, su sporları yapanların, güneş altında uzun süreli çalışanların ve araba kullananlar mutlaka güneş gözlüğü kullanmalı. Güneş gözlüğü bizi katarakt ve sarı nokta hastalığına karşı da korur" dedi.

GÖZLÜK CAMININ RENGİ NE OLMALI?

Gözlük camının renginin de önemli olduğuna dikat çeken Op. Dr. Tuncay Sezgin, renk seçerken kullanılacak hava ve amaca dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Sezgin, “Gözlük camının rengi, görüntü kalitesini, ışık yoğunluğunu, kontrast algılamayı ve renk algısını bozmayacak şekilde seçilmelidir. Farklı lens renkleri farklı ışık koşullarında görme kalitesine etki eder. Ancak UV korumasını artırmaz” şeklinde konuştu.