İSTANBUL (AA) - Medicana Sağlık Grubu'ndan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Doğan, güneş ışınlarının yaşlandırıcı etkisini azaltmak için sağlıklı yaşamanın önemli olduğunu vurguladı.



Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yaşlanma karşıtı cilt bakım ürünleri, yılların cilt üzerindeki etkilerini azaltmaya yardımcı olabilmesine rağmen etkili bir yaşlanma karşıtı cilt bakım planı oluşturmak için sağlıklı alışkanlıklar edinmek gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Fatih Doğan, güneş ışınlarının cildi daha çabuk yaşlandırdığını, bu nedenle yaşlanma karşıtı cilt bakım planlarının temelini, güneşten korunmanın oluşturduğunu belirtti.

Daha genç ve canlı görünen bir cilt için iyi beslenme ve uyku önemli olduğu kadar yaşlanma karşıtı bakım gibi birçok faktörün de gerekli olduğunu kaydeden Doğan, şunları aktardı:

"Güneşin cildimizi erken yaşlandırdığına dair pek çok kanıt var. Güneşin bu etkisine 'fotoyaşlanma' deniliyor. Cildinizi güneşten ve zararlı ultraviyole (UV) ışınlarından korumak için 10.00-14.00 arasında direkt güneş altında bulunmamalısınız. Gölgenizin sizden kısa göründüğü saatlerde mutlaka gölgede olun. Dışarıya çıkarken geniş kenarlı bir şapka, pantolon ve uzun kollu üstler giyin. Ellerde görülen yaygın yaşlanma belirtileri olan cilt lekelerine karşı ellerinizi de güneşten koruyun. Güneş gözlükleri de göz çevresindeki ince çizgilerin azalmasına yardımcı olur."

- "Yüz, vücut ve dudaklar için nemlendirici kullanın"

Doğan, hızlı cilt yaşlanmasına karşı önlem almak için her gün dışarı çıkmadan önce giysilerin kapatmadığı tüm bölgelere geniş spektrumlu koruma için SPF 30 veya daha yüksek, suya dayanıklı bir güneş koruyucu ile nemlendirici uygulanması gerektiğini bildirdi.

Güneş ışınları, bronzlaşma yatakları ve güneş lambalarının, teni zararlı UV ışınlara maruz bıraktığının altını çizen Doğan, "Bu ışınlar cildin yaşlanmasını hızlandırır. Yaşlandıkça cilt daha kuru hale gelir. İnce çizgiler ve kırışıklıklar ortaya çıkar. Nemlendirici ürünler ciltteki suyu hapsederek daha genç bir görünüm kazandırır. En iyi sonuçları elde etmek için yüz nemlendiricisi, vücut nemlendiricisi ve dudak kremi kullanın." tavsiyesinde bulundu.

Yüzü yıkama şeklinin görünüşü etkileyebileceğini vurgulayan Doğan, en iyi sonuçları elde etmek için yüzü sabun yerine ılık su ve yumuşak bir temizleyiciyle günde iki kez yıkamak ve cildi fırçalayarak temizlemekten kaçınmak gerektiğini belirtti.

- "Sigara içmek, cildi kurutur ve kırışıklıklara yol açar"

Sağlıklı bir cilt için zararlı alışkanlıkların geride bırakılması gerektiğini vurgulayan Doğan, "Tütün dumanı, sigara içen kişinin yüzünün tahriş olmasına neden olabilecek toksinler içerir. Sigara içen kişinin cildi donuk ve kuru olur. Cildin sıkılığı kaybolur, erken çizgiler ve kırışıklıklar oluşabilir." uyarısını yaptı.

Sağlıklı bir diyetin sağlıklı cildi teşvik edeceğini kaydeden Doğan, "Bol miktarda meyve ve sebze, yağsız protein kaynakları ve sağlıklı yağlar tükettiğinizden emin olun. Yeterince uyumaya özen gösterin çünkü uyku, cildin kendini yenileyebilmesi için vücuda zaman tanır." değerlendirmesinde bulundu.