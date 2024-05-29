Milyonlarca öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında ter dökecek. Tüm yıl vermiş oldukları mücadelenin karşılığını bu sınavla alacak olan öğrencileri sınav stresi sardı. Peki sınav stresi nasıl azaltılabilir?

Zübeyde ÖZLÜ / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek olan LGS, 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Birinci oturum saat 09:30’da, ikinci oturum ise 11:30’da başlayacak.

Sınava birkaç gün kala yeni okul hayatlarına başlayacak olan öğrencileri de sınav stresi sardı. Birçok öğrencinin kabusu haline gelen sınav stresine karşı Uzman Klinik Psikolog Merve Ramazan, öğrencilere altın niteliğinde tüyolar verdi.

“ÖNCELİĞİNİZ HEDEFİNİZİ BELİRLEMEK”

Önceliğin hedef belirlemek olduğunun altını çizen Klinik Psikolog Merve Ramazan, sınav stresini en aza indirmek için öğrencilerin uygulaması gereken bazı yöntemleri madde madde sıraladı. İşte o maddeler:

1- Hedeflerinizi hatırlayın: Neden bu sınavı geçmek istediğinizi ve hedeflerinizi hatırlayın. Bu sınavın sizin için neden önemli olduğunu düşünmek, motivasyonunuzu artırabilir.

2- Geçmiş başarılarınızı düşünün: Daha önceki başarılarınızı hatırlayarak kendinize olan güveninizi artırın. Geçmişte zorlukları nasıl aştığınızı hatırlamak, motivasyonunuzu yükseltebilir.

3- Olumlu düşünün: Negatif düşünceleri olumlu düşüncelerle değiştirin. Kendinize güvenin ve başarılı olacağınıza inanın.

4- Mücadeleci ruh halini koruyun: Zorluklarla karşılaştığınızda pes etmek yerine, daha fazla çaba gösterme motivasyonunu koruyun. Her engel, sizi hedefinize bir adım daha yaklaştırabilir.”

AŞIRI HEYECANA DİKKAT!

Sınav stresinin en önemli nedeninin aşırı heyecan olduğunu da vurgulayan Klinik Psikolog Merve Ramazan, gereken sakinliğin sağlanması için yapılması gerekenleri de ayrıca sıraladı. Buna göre yapılması gerekenler ise şu şekilde:

1- Tekrar ve gözden geçirme: Önceki çalışmalarınızı gözden geçirin ve eksikliklerinizi belirleyin. Özellikle zayıf olduğunuz konuları tekrar edin.

2- Sınav stratejilerini inceleyin: Sınav günü için stratejiler belirleyin. Hangi bölümden başlayacağınıza, zamanınızı nasıl yöneteceğinize ve soruları nasıl yanıtlayacağınıza dair bir plan yapın.

3- Stresten kaçının: Sınava odaklanmanıza engel olabilecek stresli aktivitelerden kaçının. Rahatlatıcı aktivitelere yönelin ve zihinsel olarak sakin ve odaklanmış kalın.

4- Son an testleri çözün: Sınav formatına uygun olarak son an testleri çözün. Bu, sınav gününe kadar pratik yapmanıza ve sınav formatını daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir.

5- Fiziksel ve zihinsel hazırlık: Yeterli uyku alın, erken uyuyup erken uyanmaya özen gösterin, sağlıklı beslenin, kahvaltı mutlaka yapın. Kahvaltı, zihin ve beden uyanması için vazgeçilmez bir öğündür ve her gün 30 dakika yürüyüş ya da yorucu olmayan bir egzersiz yapın. Fiziksel ve zihinsel olarak hazır olmak, sınav performansınızı artırabilir.

6- Sınav günü planı yapın: Sınav günü için plan yapın. Sınav yerine nasıl gideceğinizi, gerekli belgeleri ve malzemeleri nasıl hazırlayacağınızı planlayın. Mutlaka sınava gireceğiniz binayı sınavdan önce gidip keşfedin.

7- Takım ruhu oluşturun: Aile üyeleri, arkadaşlar veya öğretmenlerle sınavla ilgili duygularınızı paylaşın. Destek almak, sınav stresiyle başa çıkmanıza yardımcı olabilir.