Sivrisineklerle mücadelede önemli noktalar

Prof. Dr. Yavuz, yurt dışı seyahatlerinin artış gösterdiği bu dönemde sivrisineklerle mücadelede yerel yönetimlerin ve bakanlıkların işbirliği içinde çalışması gerektiğini belirtti. Bireysel olarak ise cibinlik ve sinek kovucularının kullanılması önerildi.

Yaz aylarında artan enfeksiyonlar

Aşırı sıcaklar ve nemli havanın etkisiyle yaz aylarında ishallerin arttığını ifade eden Prof. Dr. Yavuz, bu durumun mevsimsel bir artış olduğunu ve yiyeceklerin uygun şekilde saklanmasının yanı sıra temiz su tüketiminin önemini vurguladı.

Sivrisineklerden bulaşan tehlikeli virüsler

Prof. Dr. Yavuz, Batı Nil ateşi ve Dang hummasının Türkiye'de görülebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Batı Nil ateşi virüsünün yıllardır ülkemizde bulunduğunu ve en son 2019'da İstanbul'da bir salgına yol açtığını belirten Yavuz, Dang hummasının ise Avrupa ve İran'da yaygın olduğunu, Aedes türü sivrisineklerin bu hastalığı taşıyabileceğini söyledi.

Küresel ısınmanın etkileri

Küresel ısınmanın sivrisineklerin yayılma bölgelerini değiştirdiğini belirten Prof. Dr. Yavuz, bu türlerin virüs taşıma potansiyelinin arttığını ve Türkiye'de de tespit edildiklerini açıkladı. "Sivrisineklerden bulaşan hastalıkların kontrol altında tutulması gerekiyor" diyen Yavuz, erken fark edilmenin önemine değindi.

Tek sağlık yaklaşımı ve acil işbirliği

Prof. Dr. Yavuz, Tek Sağlık yaklaşımının önemine dikkat çekerek, hayvan sağlığı ve çevresel koşulların da dikkate alınması gerektiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı'nın ortak çalışmasının gerekliliğini vurgulayan Yavuz, sivrisineklerin yayılmasını engellemek için acil önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Özetle, Prof. Dr. Yavuz, sivrisineklerden bulaşan viral hastalıklar konusunda toplumun bilinçli olması ve gerekli önlemleri alması gerektiğini ifade etti.