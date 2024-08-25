Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Murat Malik, fiziki altının en doğru yatırım aracı olduğunu vurguladı. Bu yıl yüzde 25 getiri sağlayan altının, yıl sonuna kadar 3 bin TL seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.

"Kontrol edemediğin yatırım, doğru yatırım değildir"

Murat Malik, altın piyasalarındaki deneyimine dayanarak, kontrolsüz yatırımların risk taşıdığını ifade etti. Büyük firmalara yapılan yatırımların kârlı olabileceğini ancak borsadaki dalgalanmaların sık sık takip edilmesi gerektiğini belirtti. Bu nedenle, uzun vadede güvenli bir liman olarak fiziki altının tercih edilmesini önerdi.

Altın fiyatları için yıl sonu tahmini

Malik, bankaların sunduğu altın fonlarına da değinerek, fiziki altının kuyumculuk sektöründen gelen biri olarak en güvenilir yatırım olduğunu söyledi. "Bu yıl altın, yatırımcısına yüzde 25 oranında getiri sağladı. Yıl sonu itibarıyla altın fiyatlarının en az 3 bin TL'ye ulaşmasını bekliyoruz," diye konuştu.