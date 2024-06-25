Diyetisyen Öznur Adak, yaz aylarında sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekerek, bu dönemde nasıl beslenmemiz gerektiği hakkında önemli bilgiler paylaştı. Adak, yaşamın her döneminde olduğu gibi yaz aylarında da yeterli ve dengeli beslenmenin hayati önem taşıdığını vurguladı.BALIKESİR (İGFA) - Diyetisyen Öznur Adak’ın yaz aylarında sağlıklı beslenmeye yönelik bu önerileri, hem genel sağlık hem de yaz dönemindeki özel ihtiyaçlar için önemli ipuçları sundu.

Özellikle artan sıvı ihtiyacımızı karşılamak için bol miktarda su ve sıvı gıda tüketmemiz gerektiğini belirten Diyetisyen Öznur Adak, yaz aylarında yaklaşık 2-2.5 litre sıvı tüketilmesi gerektiğini ifade ederek, su, süt, ayran, kefir, çay, limonata ve meyve sularının bu ihtiyacı karşılamak için ideal olduğunu söyledi.

Sıcaklarda aşırı terleme sonucu vücuttan sodyum ve potasyum gibi minerallerin kaybedildiğine dikkat çeken Adak, bu durumun halsizlik, nabız zayıflığı, yorgunluk ve dolaşım bozukluğu gibi sorunlara yol açabileceğini belirtti. Bu kayıpları önlemek için tuzlu ayran ve bol sebze ile meyve tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

Asitli ve gazlı içecekler yerine daha sağlıklı alternatifler olan süt, ayran, taze sıkılmış meyve suları, bitki ve meyve çaylarının tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Yaz aylarında besin zehirlenmeleri ve ishal gibi sorunlardan korunmak adına hijyen kurallarına özen gösterilmesi gerektiğini belirten Adak, yiyeceklerin pişirme ve saklama kurallarına dikkat edilmesini tavsiye etti. Et, süt ve sütlü ürünlerin tüketilmesinde güvenilir yerlerin seçilmesinin önemine dikkat çekti. Vücut savunma sistemini korumak için yoğurt, ayran ve kefir gibi gıdaların günde 2-3 su bardağı kadar tüketilmesini önerdi. Bu gıdaların ishalde de tedavi edici etkileri olduğunu ekledi.

BESİN SEÇİMİ VE PİŞİRME YÖNTEMLERİ ÇOK ÖNEMLİ

Adak, yaz aylarında tüketilen yağlı ve hamurlu yiyeceklerin aşırı sıcaklarda vücutta yorgunluk, baş ağrısı ve tansiyona neden olabileceğini belirtti. Bu nedenle, ağır hamur işleri, tatlılar ve kızartmalardan kaçınılmasını tavsiye etti. Kızartma yerine ızgara, buğulama, haşlama veya fırında pişirme yöntemlerinin tercih edilmesini önerdi. Sebzelerin çok az yağla fırınlanarak üzerine yoğurt eklenmesiyle kızartma tadına ulaşılabileceğini belirtti. Bir kilo sebze pişirirken iki yemek kaşığı kadar yağ kullanılmasının yeterli olacağını söyledi. Vücut direncini artırmak için bol sebze, salata ve meyve tüketmenin önemine dikkat çeken Adak, sebze ve meyvelerin içerdikleri vitamin, mineral ve antioksidanlar nedeniyle sağlıklı beslenmede öncelikli olarak yer almaları gerektiğini belirtti. Sebze tüketimi ile genel su ihtiyacımızın giderileceğini ve posa miktarının bağırsak sağlığına olumlu etki yapacağını söyledi. Meyvelerin şeker içeriği sayesinde tatlı isteğimizi karşıladığını ve tatlıya olan eğilimi azalttığını ekledi.

TAHIL VE EKMEK SEÇİMİ VURGUSU

Ekmek seçiminde tam buğday unundan yapılmış ürünlerin tercih edilmesini öneren Adak, çavdar ve yulafın da doygunluk sağlaması açısından iyi birer alternatif olduğunu belirtti. Pilav ve makarnayı sınırlandırarak az yağlı yapmanın faydalı olacağını söyledi. Yaz için soğuk ayran çorbası gibi yaz çorbalarının tercih edilmesi gerektiğini ekledi. Sağlıklı beslenme kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Adak, az ve sık yemek yemeye, uzun süre aç kalmamaya özen gösterilmesini tavsiye etti. Her besin grubunun vücuda ayrı ayrı yararı olduğunu ve yeterli ve dengeli beslenmenin, dört besin grubunda bulunan besinlerin yeterli miktarda tüketilmesiyle sağlanacağını belirtti. Bu besin gruplarının süt, yoğurt, et, tavuk, yumurta, peynir, kuru baklagiller, sebze, meyve ve tahıllardan oluştuğunu söyledi.

Yaz aylarında fiziksel aktivitenin artırılmasının (tempolu yürüyüş ve yüzme) kış aylarında alınan fazla kiloların atılmasına yardımcı olacağını ve böylelikle kemik, kas ve kalp sağlığının korunacağını belirtti. Güne erken başlanması ve erken yemek yenmesi gerektiğini, bu sayede metabolizmanın da erken çalışmaya başlayacağını ifade etti.